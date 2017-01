Eine Zeitreise auf Bühnenbrettern

Erstmals hebt sich der Vorhang, und im Lichte der Scheinwerfer erstrahlt die neue Bühne. Zwar noch nicht im sanierten Stadttheater. Dessen Fassade wird nach wie vor von Baugerüsten verdeckt. Doch unweit davon ­gewährt das Museum Langenthal bereits Einblicke in die neue ­Kulturstätte. Die Ausstellung «Welch ein Theater!» schaut in die Zukunft des Stadttheaters, aber vor allem auch in dessen Vergangenheit.

Am Samstag feiert das ­Museum Langenthal deren Vernissage. Die Sonderausstellung ist danach bis zum 9. April zu Gast. Thema sind Ausschnitte und Anekdoten aus hundert Jahren Stadttheater.

Baustart in letzter Minute

«Wir wollen wichtige Wendepunkte in der Geschichte des Theaters zeigen», sagt Jana Fehrensen, Stiftungsratspräsidentin des Museums Langenthal. So wird erst jener Mann vorgestellt, der den Langenthalern den Bau des Theaters überhaupt ermöglichte: Arnold Geiser, Langenthaler Burger und Zürcher Stadtbaumeister. Geiser starb im Jahr 1909 und vermachte der Einwohnergemeinde Langenthal 11 000 Franken. Mit diesem Geld solle ein Theater erbaut werden, hielt er in seinem Testament fest.

«Wir wollen wichtige Wendepunkte in der Geschichte des Theaters zeigen.»Jana Fehrensen

Bis zum Baustart war es dann aber noch ein langer Weg. Erst galt es, den Kampf um den Standort zu klären. Am Platz der Alten Markthalle sollte das Theater erst erbaut werden. Auch unter Druck des Männerchors einigte man sich dann aber auf den heu­tigen Standort. Denn der Chor wollte seinen Übungssaal an bestmöglicher Lage.

Im Dezember 1914 begannen die Bauarbeiten gerade noch rechtzeitig. ­Arnold Geiser stellte nämlich die Bedingung, dass spätestens fünf Jahre nach seinem Tod das Bauprojekt starten müsse. Mit dem Festspiel «Die Ruinen von Athen» feierte das Theater 1916 dann seine Eröffnung.

Übergangssaison sichtbar

Ebenso ist die Eröffnung des sanierten Stadttheaters im kommenden Herbst ein Thema. Ein Modell gewährt Einblicke in den neuen Theatersaal sowie den Kleinkunstraum. Dieser bietet Platz für 110 Zuschauer.

«Dort können Nachwuchskünstler kleinere Produktionen auf die Bühne bringen», sagt Theaterleiter Reto Lang. Derzeit ist das Theater aber noch mitten in seiner Übergangssaison. Bis im Mai dient die Alte Mühle als Aufführungsort. Anfangs habe es etwas Zeit gebraucht, bis die Saison richtig ­angelaufen sei, sagt Lang. «Doch jetzt bin ich mit den Zuschauerzahlen zufrieden.»

Zudem soll die Ausstellung das Publikum anlocken. «So machen wir das Theater im Stadtzentrum sichtbar.» Es findet sich eine Kleinstversion des Theaters im Museum: zwei Sitzreihen mit Stühlen aus dem alten Theater und eine kleine Bühne. Dort werden in den kommenden Wochen kurze Schauspiele aufgeführt. In drei Hommagen erzählt eine Archivarin Anekdoten aus der Theatergeschichte.

Ein Theater zum Mitmachen

Ausserdem können die Besucher selbst in eine andere Rolle schlüpfen. In jene eines Regisseurs. In einem interaktiven Rundgang wählen sie für ein vorgegebenes Stück die Schauspieler aus, kleiden diese mit passenden Kostümen ein und setzen sie auf der Bühne ins rechte Licht.

Bis es so weit ist, steht noch einiges an Arbeit an. Zwar hängen im Obergeschoss des Museums bereits schwarze Vorhänge, die dem Rundgang den Anschein eines Backstagebereichs geben. Die Schilder, die den Weg durch das Labyrinth weisen, müssen Bühnenmeister Hans Gerhard und seine Helfer aber noch befestigen. Und die Kulisse für das von den Besuchern inszenierte Stück wartet auf den letzten Anstrich. Doch die meisten Posten stehen bereits.

Auch das grosse Finale des Parcours ist fertig eingerichtet. Was die Besucher als krönender Abschluss erwartet, will Reto Lang aber noch nicht verraten: «Das soll eine Überraschung sein.»

Vernissage: Samstag, 21. Januar, 10 Uhr, Museum Langenthal. (Berner Zeitung)