Einmal mit den Grossen «chneble»

Natureis in Eriswil

Auch in der Region Huttwil gibt es nach wie vor eine natürliche Alternative zum Kunsteis im Campus Perspektiven: In Eriswil werden jeweils zu Beginn des Winters Holzbanden aufgestellt, und wenn die Temperaturen unter null Grad sinken, holen die Oberstufenschüler die Wasserschläuche hervor und spritzen auf dem Pausenplatz Natureis. In diesen Tagen ist es wieder so weit, wie der Lehrer der Oberstufe, Hanspeter Blaser, festhält. Zugänglich ist die Eisbahn, solange die Temperatur unter dem Nullpunkt bleibt. Rege genutzt wird die Eisbahn von der Schule. Der Eintritt ist gratis.



Im letzten November hat der Gemeinderat ein Bekenntnis zur eigenen Natureisbahn abgegeben: Er bewilligte 2500 Franken aus dem für gemeinnützige und wohltätige Aufgaben eingerichteten Füllemann-Dubach-Fonds, damit neue Holzbanden angeschafft werden konnten. Nötig wurde dies, weil die alten Banden nach 30 Jahren in Betrieb altersbedingt hatten entsorgt werden müssen.



Laut Hanspeter Blaser prüfte eine Arbeitsgruppe der Gemeinde sogar, fürs Schlittschuhlaufen eine Kunststoffbahn für den Sportplatz anzuschaffen. Als sich jedoch abzeichnete, dass es in Huttwil wieder eine Kunsteisbahn geben wird, wurden diese Pläne aufgegeben und stattdessen wieder Banden für den Pausenplatz angeschafft. Diese dienen den Jugendlichen auch bei wärmeren Temperaturen dazu, Fussball oder Land­hockey zu spielen. jr