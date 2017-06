Er selber war am meisten überrascht

Am 3. August werden Daniel Luterbacher und Marina Wirthner in der Vorstadt 18 ihr neues Eisenwaren-, Haushalt- und Geschenkartikelgeschäft eröffnen. Mit der neuen Luwi Wangen GmbH können sie im Aare­städtchen ein weiteres «Lädelisterben» verhindern. Denn am selben Ort hat bereits das Ehepaar Jäggi nunmehr über dreissig Jahre lang einen Haushalt- und Eisenwarenladen betrieben.

Erhard Jäggi wollte eigentlich schon seit längerer Zeit kürzertreten. Die Suche nach einem Nachfolger gestaltete sich jedoch weit schwieriger als angenommen. Bei zahlreichen Bewerbern scheiterte es entweder an finanziellen Mitteln oder am erforderlichen Fachwissen.

Mit Daniel Luterbacher und seiner Partnerin konnte schliesslich doch noch eine ideale Lösung gefunden werden, bewohnen die beiden doch im Breitmattquartier ein neues Eigenheim. Jäggis sind froh, dass ihr Lebenswerk nun auf diese Weise weitergeführt wird.

Im Oktober 1986 hatte der gelernte Eisenwarenhändler und einstige Leiter Einkauf für die Langenthaler Geco AG mit seiner Gattin das eigene Geschäft in der erworbenen Liegenschaft von Hans «Topf» Anderegg eröffnet. Aus dem Lädeli mit alten Holz­gestellen und Schubladen wurde nun ein modernes Haushalt- und Eisenwarenfachgeschäft.

Auf rund 34'000 Artikel haben Jäggis ihr Geschäft in den letzten drei Jahrzehnten ausgebaut und ihren Kundenkreis praktisch die ganzen Jurakette entlang von ­Solothurn bis nach Olten aus­dehnen können. «Diese Entwicklung hat mich selber am meisten überrascht», sagt Erhard Jäggi, der im ehemaligen Ökonomie­gebäude mit viel Eigenleistung auch drei neue Mietwohnungen eingerichtet hat.

