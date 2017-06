Fruchtbarer Boden für Beeren

Neun Standorte, breite Angebotspalette

Das Coaching- und Bildungsangebot Maxi.mumm ist inzwischen an sieben Standorten im Oberaargau angesiedelt und bietet Arbeitslosen vielfältige Angebote, die ihnen eine Tagesstruktur ermöglichen und sie bei der Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt unterstützen.



Dabei ist sie in den einzelnen Be­reichen in arbeitsintensiven Nischen tätig, die sich für Gewerbe und Industrie betriebswirtschaftlich nicht rechnen.



An der Murgenthalstrasse 12 in Langenthal befinden sich die Administration und die Geschäftsleitung sowie die Abteilungen, die die Programmteilnehmenden abklären, begleiten und coachen.



Am niederschwelligsten sind die Anforderungen für die Teilnehmenden im kommunalen Integrationsangebot an der Bahnhofstrasse 37 in Langenthal. Zu diesem gehört ein Litteringteam, das öffentliche Plätze reinigt und Sprayereien entfernt. Vom gleichen Ort aus operiert der Velohauslieferdienst, der auch ausgediente Fahrräder für das Hilfswerk Velafrica aufbe­reitet.



Ganz in der Nähe, am Bahnhof Langenthal, betreibt Maxi. Mumm die bewachte Velosta­tion.

Die Abteilung Recycling, Umzüge, Fertigung an der Bern-Zürich-Strasse 57 in Langenthal bereitet Elektroschrott auf, übernimmt Räumungen, Umzüge und Transporte und erledigt Fertigungsarbeiten.



Die Abteilung Hauswartung an der Weierackerstrasse 1 in Langenthal übernimmt Reinigungs-, Unterhalts- und Umgebungsarbeiten.



Der Bereich Gastronomie an der Bern-Zürich-Strasse 23 in Langenthal führt die Betriebskantine der Création Baumann, übernimmt von dort aus aber auch Cateringaufträge.



Die Holzwerkstatt an der Grossmattstrasse 7 in Madiswil erledigt individuelle Schreinerarbeiten wie Serienarbeiten inklusive Lohnhobeln, aber auch Oberflächenbehandlung und Malerarbeiten.



In Flückigen in Rohrbachgraben befindet sich der jüngste Bereich von Maxi.Mumm: die Aronia- und Hagebutten-Kultur Berner Aronia.



Das Maxi.Mumm beschäftigt rund 30 Mitarbeitende in umgerechnet 22 Vollzeitstellen. Es bietet insgesamt rund 200 zeitlich befristete Plätze für Programmteilnehmerinnen und -teilnehmer an.