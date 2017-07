Für einmal Arabisch statt Mathe

Kurz nach Mitternacht laufen am 1. Mai die Drähte heiss. Lernende des Bildungszentrums Langenthal, das Gymnasium und Berufsfachschule beherbergt, klicken sich durch die 96 Workshops. ­Angebote wie Dichterlesungen, «Trump und die Macht seiner Worte» oder Schnupperkurse in Chinesisch sind schnell ausgebucht. Bis zum nächsten Morgen haben sich bereits ein Drittel der 1500 Schülerinnen und Schüler eingetragen.

Die Sprachwoche Linguissima hat am Bildungszentrum grossen Andrang ausgelöst. Während dreier Tage in der letzten Schulwoche soll sie alles Erdenkliche über Kommunikation lehren. «Die Sprache steht im Mittelpunkt von allem», sagt Projektleiterin Waltraud Zucha, die vier Jahre lang auf dieses Ereignis hingearbeitet hat.

Lehrer mit Eigeninitiative

Involviert im neuen Projekt sind auch Thomas Zaugg, Rektor der Berufsfachschule, und der abtretende Rektor des Gymnasiums, Thomas Multerer. Sie beide bezeichnen Zucha als die «treibende Kraft» hinter der Linguissima. Alle drei sitzen sie im Lehrerzimmer, müssen aber schon bald wieder hier- und dorthin. Die Koordination von so vielen Lernenden erledigt sich schliesslich nicht von alleine.

Zaugg weist darauf hin, dass sich viele Lehrerinnen und Lehrer des Bildungszentrums freiwillig eingebracht hätten. Drei Viertel des Lehrpersonals an der Linguissima stammen denn auch aus dem eigenen Kollegium. So unterrichtet ein Mathematiklehrer beispielsweise für einmal Altgriechisch statt Algebra.

Spontane Sache: Improvisieren ist beim Theatersport das A und O. Bild: Olaf Nörrenberg

Wie Gehörlose sprechen

Die Bandbreite der Kurse ist so umfangreich, dass im selben Gebäude die Wahl zwischen arabischer Kultur und Sprache, dem korrekten Verhalten bei Bewerbungsgesprächen oder dem Erlernen von wichtigen Höflichkeitsformen schwerfällt. Neunmal total ausgebucht ist der ­Vortrag zu Gehörlosigkeit und Gebärdensprache. Der von Geburt an gehörlose Frédéric Bernath erklärt darin, wie schwer oder leicht sein Kommunizieren im Alltag fällt.

Zwei Dolmetscher übersetzen dabei simultan und zeigen eindrücklich, wie stark erfolgreiches Kommunizieren zwischen der gehörlosen Person und dem Übersetzer von Dingen abhängt wie direktem Augenkontakt, langsamem Sprechen und kurzen, klaren Sätzen. Aktiver müssen sich Lernende im Theatersport in der Aula des Gymo beteiligen. Leiter Manuel Rytz wirft dabei spontan Begriffe in den Raum, die zwei Lernende aufnehmen und sofort theatralisch umsetzen müssen. Und so springt ein Schüler kurzerhand als Leiche ein, während ein anderer die Rolle des Bestatters mimt.

Stimmung: Sehr gut

Beim Theatersport soll es aber nicht bloss um Spass und Schabernack gehen. Denn der Kurs fördere auch das Körper- und das Sprachbewusstsein. Kommt diese Botschaft bei den Lernenden an? Erst müssen deren Rückmeldungen (via Handy eingereicht) ausgewertet werden, sagt Simon Zurbrügg. Der Lehrer für allgemeinbildenden Unterricht an der Berufsfachschule sagt aber, dass die Stimmung an der Linguissima bisher gut sei. «Die Neugierde auf die teilweise exotischen Workshops ist gross.»

«Junge springen auf»

Diesen Eindruck bestätigt auch Projektleiterin Zucha. Sie verneint zudem die gängige Behauptung, Jugendliche interessierten sich heute nicht mehr für Sprache. «Wenn man den Jungen spannende Gelegenheiten offeriert, springen sie auf.»

Bei so vielen positiven Beobachtungen und Rückmeldungen, wird es da für die Linguissima in den kommenden Jahren eine Fortsetzung geben? Zucha hofft dies. «Es wäre toll, wenn wir auch den nächsten Jahrgängen diesen vielfältigen Blick auf die Kommunikation ermöglichen könnten.» (Berner Zeitung)