Geistesblitz Gassenradio

Die beiden sind – mal unter uns gesagt – ziemlich durchgeknallt. Welcher normale Mensch will während der Langenthaler Fasnacht ein eigenes Radio auf­ziehen? Diejenigen, die sich für die Übertragungen interessieren könnten, sind dann sowieso auf der Gasse unterwegs und haben keine Zeit zum Zuhören. Und allen Nichtfasnächtlern werden die Sendungen wohl recht schnuppe sein.

Aber das Gassenradio von Fabian Ingold (31) und Thomas Fankhauser (49) ist eben kein gewöhnliches Radio. Und darum sind die beiden Kreativköpfe im fasnächtlichen Sinne zwar sehr wohl ziemlich durchgeknallt, aber eben auch ziemlich clever.

Lauschen auf dem Wuhrplatz

Übertragen und ausgestrahlt wird der neu konzipierte Sender Antenne 49 an der Fasnacht durchaus: via Internet-Streaming und Lautsprecher auf den Wuhrplatz. Hier, direkt hinter dem Chrämi, soll aber das einzige Public Hearing sein.

Denn eigentlich ist Antenne 49 eine Kleinkunstbühne mitten auf der Gasse. Fabian Ingold und Thomas Fankhauser, zwei Vollblutfasnächtler und bekannte Gesichter in der Guggenszene, werden sich am Fasnachtssonntag und -montag in der unteren Marktgasse auf dem Platz vor dem McOptik häuslich ein­richten.

Auffahren werden sie mit einem 34-jährigen, zum Übertragungswagen umgebauten Citroën-Bus. Und dann soll der Platz vor dem Chrämi zur Freiluftbühne werden. Eine kleine Plattform an der Seite des Wagens dient als Präsentationsfläche für eingeladene Gäste und solche, die mit einer besonderen Darbietung aufwarten können.

Nach den Umzügen gehts los

«Man kann es sich etwa so vorstellen wie bei ‹Jeder Rappen zählt›», umschreibt Fabian Ingold die angepeilte Studioatmosphäre. An beiden Tagen ist nach dem Umzug ein Zeitfenster von ungefähr zwei Stunden vorgesehen. Die offiziellen Beiträge sollen zehn bis zwanzig Minuten dauern. Ein einzelner Block wird womöglich auch nachts statt­finden.

So genau können es Ingold und Fankhauser nicht sagen. Sie bringen ihr Projekt heuer zum ersten Mal an die Fasnacht. Das Gassenradio hat einen etwas provisorischen, anrüchigen – ja vielleicht sogar untergrundmässigen Anstrich. Nebst den Initianten hinterlassen auch das Logo und der Internetauftritt diesen Eindruck. Aber dahinter steckt ein Konzept, eine lange gehegte Idee – und auch ein tiefliegender Gedanke.

«Vielleicht gelingt es uns, Kleinkunstelemente der Fasnacht auf die Strasse zu bringen.»Thomas Fankhauser, Baumeister Antenne 49

Denn als ehemalige beziehungsweise pausierende Guggenmusikanten sind Ingold und Fankhauser der hiesigen Guggenszene zwar durchaus zugetan. Sie kennen aber auch den Charme der kleineren, vielleicht etwas stilleren Fasnacht. Jene, die sich grösstenteils drinnen abspielt – mit Variété, Klamauk und Schnitzelbank. «Vielleicht gelingt es uns, gewisse Kleinkunstelemente der Fasnacht auf die Strasse zu bringen», sagt Thomas Fankhauser, «denn viele Fasnächtler kommen heute gar nicht mehr in Kontakt damit.»

Schnitzupunk, Hügü und Cuco

Keinesfalls wollen die beiden Vollblutfasnächtler eine Konkurrenz zu anderen sein. Sie führen ihr Vorhaben deshalb bewusst zu Randzeiten durch. Verkauft wird bei ihnen sowieso nichts.

Auf ihrer Bühne werden ein paar sehr erlesene Gäste Platz nehmen. Gerechnet wird einerseits mit Revoluzzerschnitzelbänkler Daniel Bärtschi alias Schnitzupunk. Andererseits mit Ex-Stapi-Kandidat und «Päng»-Mitverfasser Hans-Jürg «Hügü» Schmied.

Ausserdem soll Marc «Cuco» Dietrich die Antenne 49 beehren. In Verbindung gebracht wird Dietrich vor allem mit dem Trio Peter, Sue & Marc. Als passionierter Fasnächtler leistete er aber auch viel für die Stadtberner Fasnacht. Darüber hinaus steht schon jetzt fest, dass Langenthals Pfarrerin Franziska Möri auf der Gasse zu später Stunde einen «spirituellen Akt» vollziehen wird, wie es Fabian Ingold geheimnisvoll umschreibt.

Ein Block mit «offenem Mikrofon» solle die Übertragungszeiten abrunden. Denn eines ist klar: «Das Projekt darf noch wachsen», sagt Thomas Fankhauser. Sei es bereits diese Fasnacht, wenn jemand mit einer überzeugenden Darbietung an den Start gehen kann. Sei es im kommenden Jahr, wenn die Antenne 49 erneut die Gasse beleben will. Die beiden Initianten wären sogar froh darum, den Aufwand künftig auf mehrere Schultern verteilen zu können.

Wie kommt das Projekt an?

Zunächst soll nun aber einmal die erste Fasnacht mit dem Gassenradio über die Bühne gehen. Fabian Ingold und Thomas Fankhauser sind gespannt darauf, welchen Anklang das Projekt finden wird. (Langenthaler Tagblatt)