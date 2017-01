Gemeinsam für die Geflüchteten

Es war kein einfacher Weg, den die Freiwilligengruppe der reformierten Kirchgemeinde Herzogenbuchsee gegangen ist. Bereits vor zwei Jahren hatte sich eine kleine Gruppe formiert mit dem Ziel, Wohnungen für Asylsuchende zu finden. Über ein Jahr lang habe man vergeblich nach solchen gesucht, erzählt Pfarrerin Alice Pohl Lienhard.

Schliesslich aber konnte die Leiterin der ­Freiwilligengruppe Kontakt mit einem Vermieter an der Weyermattstrasse herstellen. Woraufhin die Heilsarmee-Flüchtlingshilfe dort im April vergangenen Jahres zwölf Eritreer einziehen liess. Doch dies war erst der Startschuss: Andere Wohnungsbesitzer hätten sich durch diesen Einzug wohl ermutigt gefühlt, glaubt Alice Pohl. Schon bald folgten weitere Zusagen von anderen Wohnungsbesitzern.

«Es grenzt an ein kleines Wunder. Es ist immer jemand da, der ­helfen kann.»Pfarrerin Alice Pohl Lienhard

Mittlerweile hat die Heilsarmee-Flüchtlingshilfe an drei weiteren Standorten in Buchsi und auch an zwei Standorten in Thörigen Asylsuchende in Wohnungen unterbringen können. Die Kirchgemeinde hat zudem ihr leer stehendes Pfarrhaus vermietet. In diesem wohnt seit September eine achtköpfige Familie. Insgesamt sind heute so fast vierzig Flüchtlinge untergebracht – davon fünfzehn Kinder. Sie alle kommen aus Eritrea oder dem Irak.

Gut besuchte Deutschkurse

Entsprechend ist auch die Gruppe der Freiwilligen gewachsen, welche die Heilsarmee-Flüchtlingshilfe bei der Integration der Menschen unterstützen. Waren es im April vorigen Jahres noch zwölf Ehrenamtliche gewesen, so können Alice Pohl und ihr Stellvertreter Felix Stöckli heute auf die Hilfe von etwa vierzig Buchserinnen und Buchsern zählen. Darunter längst nicht nur Kirchgemeindemitglieder. «Es grenzt an ein kleines Wunder. Es ist immer jemand da, der helfen kann», freut sich Alice Pohl. Und zu tun gibt es viel.

Ihr Engagement, über das die Gruppe am 16. Januar an einem öffentlichen Informationsabend informieren will, umfasst zahlreiche Hilfestellungen im alltäglichen Leben wie etwa die Begleitung zu Ämtern und Ärzten. «Priorität geniessen aber ganz klar die Deutschkurse», sagt Alice Pohl.

Insgesamt zehn Freiwillige, darunter auch pensionierte Lehrerinnen, bieten diese seit April zweimal in der Woche im Kirchgemeindehaus an. «Sie werden von fast allen besucht», so Alice Pohl. Das Angebot beinhaltet vier Lernstufen, unter anderem auch eine für Menschen, die zuvor noch nie eine Schule besucht haben.

«Es sind bescheidene Leute, die eine grosse Not erlebt haben.»Felix Stöckli

Dabei sind Deutschkenntnisse für die Asylsuchenden unerlässlich. Erhalten sie einen neuen Status und eine Aufenthaltsbewilligung B, können sie sich auf Wohnungs- und Arbeitssuche ­begeben. Auch hier erhalten sie Unterstützung von den Buchser Freiwilligen. Dank intensiver Arbeit und nach vielen Absagen sei es gelungen, für zwei Eritreer in Herzogenbuchsee eine Wohnung zu finden, erzählt Alice Pohl.

Arbeitsvertrag habe hingegen noch keiner unterzeichnet werden können, bedauert sie. Grund hierfür seien nicht zuletzt die ungenügenden Sprachkenntnisse, weiss Felix Stöckli. Wobei es nicht von Vorteil sei, dass die Asylsuchenden im Alltag mehrheitlich unter sich bleiben würden. Zu einem Austausch mit Leuten aus der Bevölkerung sei es bisher leider kaum gekommen.

«Einigen gefällt es nicht»

Die Freiwilligengruppe hat anfangs aus der Gemeinde nicht nur positive Stimmen vernommen. «Einigen gefällt es nicht, was wir hier tun», sagt die Pfarrerin. Weshalb man die eigene Arbeit und die Unterbringung neuer Asyl­suchender bisher auch nicht an die grosse Glocke gehängt habe. Trotzdem: Alle Freiwilligen seien mit Herzblut bei der Sache, stellt Alice Pohl fest.

Immer wieder entstünden auch intensive Beziehungen zu den Asylsuchenden. «Es sind bescheidene Leute, die eine grosse Not erlebt haben», betont Stöckli. «Die Familie ist ihnen besonders wichtig.» Diese zu verlassen, sei ihnen denn auch sehr schwergefallen.

Infoabend Flüchtlingshilfe,Montag, 16. Januar, 19.30 bis 21 Uhr, reformiertes Kirchgemeindehaus, Herzogenbuchsee. (Langenthaler Tagblatt)