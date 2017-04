Gewinn trotz Abschreiber

Die Traktanden der Burger­gemeindeversammlung Huttwil wa­ren unspektakulär. Trotzdem liessen sich 175 von 469 Burgerinnen und Burgern das offerierte Mittagessen und das Tagungsgeld von 50 Franken nicht entgehen und nahmen am Anlass teil.

Franziska Schenk, Burgerrätin mit Ressort Finanzen, konnte ihnen dort eine erfreuliche Rechnung vorlegen: Bei einem Umsatz von 425'000 Franken resultierte 2016 ein Gewinn von 63'000 Franken. Das liegt im Rahmen des Voranschlags, obschon statt der budgetierten 60'000 letztlich 70'000 Franken abgeschrieben wurden.

Auch Burgerrätin Carmen Vetter konnte Positives berichten: Der Umbau des Altersheims Sonnegg zu Alterswohnungen konnte im Rahmen des bewilligten Kredits von 3,75 Millionen Franken realisiert werden. Brutto lagen die Ausgaben rund ein Prozent darüber, netto – nach Abzug des Kantonsbeitrags – ebenso viel darunter.

71 Prozent der Arbeiten konnten in der Region Huttwil vergeben werden, 6 Prozent im übrigen Oberaargau.

Infos zur Zukunft Huttwils

Mit Burgerrätin Jacqueline Flückiger ist die Burgergemeinde in der Arbeitsgruppe Standortmarketing vertreten. Diese rief alle Burgerinnen und Burger dazu auf, am Informationsanlass am Donnerstag, 11. Mai (19 Uhr in der Aula Hofmatt), teilzunehmen. Die Arbeitsgruppe wird dort die Massnahmen vorstellen, mit der Huttwil seine Zukunft gestalten will.

Bereits am nächsten Samstag lädt die Burgergemeinde alle Huttwilerinnen und Huttwiler zur Eiertütschete ein (Besammlung 15 Uhr auf dem Parkplatz Oberdorf). (Langenthaler Tagblatt)