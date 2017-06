Gott und den Menschen verpflichtet

Wer kennt ihn nicht, den blinden Pfarrer, der meistens in Begleitung seiner Frau Ruth, eines seiner vier Kinder oder des Hundes Kirby anzutreffen ist. Er gehört zum Ortsbild von Roggwil wie die Kirche, für die er seit gut zwanzig Jahren im Einsatz ist. Aber nicht mehr lange. Denn Pfarrer Frank Buchter und die Kirchgemeinde Roggwil trennen sich «im gegenseitigen Einvernehmen», wie er sagt. «Die Ansichten über die Amtsführung stimmen nicht mehr überein.»

Weiter äussert er sich nicht dazu, denn es ist Stillschweigen vereinbart worden. Am 25. Juni findet der Abschiedsgottesdienst statt. «Wir können jedoch bis Oktober im Pfarrhaus wohnen bleiben», sagt er. Wie es für den 53-Jährigen dann weitergeht, ist offen.

Unzählige Kinderlager

«Es hat unzählige schöne Erlebnisse gegeben», erinnert sich Frank Buchter an seine zwanzigjährige Tätigkeit. Speziell gern denkt er an die vielen, von ihm initiierten Kinderlager zurück, die er jeweils mit einem Team geleitet hat. «Diese haben sich zu einem regionalen Anlass ausgeweitet, waren doch mit der Zeit Kinder von der ersten bis zur sechsten Klasse nicht nur aus Roggwil, sondern auch aus den umliegenden Gemeinden Aarwangen, Wynau und Langenthal mit dabei», sagt er nicht ohne Stolz. Einige haben später selber Lager geleitet oder sich sonst in der Kirche engagiert.

Viele von den einstigen Lagerteilnehmenden hat er in den gut zwanzig Jahren in Roggwil auf ihrem Weg begleitet. Er hat sie getraut, ihre Kinder getauft und ­ihre Eltern in Trauerfeiern verabschiedet. «So sind sehr persönliche Verbindungen entstanden», sagt Frank Buchter. Ein weiterer, von ihm mitinitiierter Teilbereich der Kirche Roggwil ist das «Fiire mit de Chliine» für Familien mit drei- bis fünfjährigen Kindern. Dieses hat er 2016 ab­gegeben. Seither ist er vor allem für die Senioren und die Oeme (Ökumene, Mission und Entwicklungszusammenarbeit) zuständig.

Unvergessen bleibt dem 53-Jährigen der dreimonatige Studienaufenthalt mit der ganzen Familie 2009 in Ghana. Von seinen Erlebnissen berichtete er in dieser Zeitung. «Daraus sind in der Kirchgemeinde verschiedene Anlässe entstanden, und noch heute wird ab und zu eine Kollekte dafür angeregt.»

In eine ähnliche Richtung geht sein Engagement für das von der SP und der Kirchgemeinde Roggwil ins Leben gerufene Projekt «Zäme läbe». «Hier ist es das Ziel, den Asylbewerbern zu helfen und ihnen gute Integrationsbedingungen zu bieten.» Immer wieder hebt Buchter die Aufgabe der Kirche zur kulturellen Zusammenarbeit und Integration auf allen Ebenen hervor. Das neue kantonale Motto der evangelischen Kirche, «Von Gott bewegt, den Menschen verpflichtet», gefällt ihm daher besonders gut.

Eng vernetzt

Wie und wo es für ihn beruflich weitergeht, weiss Frank Buchter, der sein Augenlicht in jungen Jahren durch eine irreparable Netzhautablösung verlor, noch nicht. «Zwar stehen die Aussichten in meinem Beruf nicht so schlecht, aber als Blinder kann ich kein Pfarramt irgendwo ab­gelegen im Emmental übernehmen», ist er sich bewusst. Im Mittelland würde der 53-Jährige schon gern bleiben. «Hier bin ich, unter anderem durch meine Arbeit in der Synode, vernetzt und kenne die Kirche Bern-Jura-Solothurn sehr gut.» Er kann sich aber durchaus einen Umzug in seinen Geburtskanton Zürich vorstellen. «Glücklicherweise hat niemand in der Familie gegen einen Umzug Opposition eingelegt.»

Egal, wo sein Leben weitergehen wird, die vielen guten persönlichen Kontakte, die er und seine Familie knüpfen konnten, will er weiter pflegen. Und das sind einige. «Denn», so Frank Buchter, «so lange wie in Roggwil waren wir noch nirgends.»

Der Abschiedsgottesdienstfür Pfarrer Frank Buchter findet am Sonntag, 25. Juni, 9.30 Uhr, statt. Bereichert wird er durch Taufen und den Kirchenchor, dem der Pfarrer selber angehört. Im Anschluss findet im Kirchgemeindehaus ein Sommerfest statt. Die Getränke offeriert die Kirchgemeinde, zum «Teilen» bringt jeder Gast etwas mit. (Berner Zeitung)