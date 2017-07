Gratisübernachtung direkt am Fluss

Einen weiten Weg haben die beiden Australier schon hinter sich. Vor einem Monat begann die Reise von Phill und Rae Smith. Erst flogen sie nach London, wo sie ein Wohnmobil mieteten. In England blieben sie dann aber nicht lange. «Dort gibt es kaum Rastplätze für Camper», sagt Phill Smith.

So bestiegen sie samt Fahrzeug eine Fähre. Fuhren von Dover nach Calais. Mehrere Wochen waren sie dann auf den Strassen Frankreichs unterwegs. Und nun Wangen an der Aare. Doch warum nicht Luzern, Zermatt oder Interlaken? «Wir reisen am liebsten abseits der Touristenpfade», sagt Rae Smith.

Bald 15 Franken pro Nacht

So entspricht der Übernachtungsplatz in Wangen ganz ihren Vorstellungen. Ausser den beiden Australiern sind heute weit und breit keine Touristen zu sehen. Dabei könnte der Ausblick vom Parkplatz her durchaus mit jenem bekannter Tourismusdestinationen mithalten. Die Aare glitzert im Licht der Abendsonne. Unweit führt die gedeckte Holzbrücke in den pittoresken Ortskern. Und derzeit sind die Übernachtungen mit Blick aufs Wasser sogar noch kostenlos.

Das soll sich aber schon bald ändern. Etwa 15 Franken soll in Zukunft zahlen, wer hier mit dem Camper haltmacht. Eigentlich war die Installation von offiziellen Campingplätzen auf dem Parkplatz zwischen Schachenstrasse und Uferweg bereits für diesen Sommer geplant. Die Gemeinde wollte die Plätze mit Strom versorgen. Im Gegenzug sollten die Übernachtungsgäste etwa 15 Franken pro Nacht bezahlen. Nun wurde das Vorhaben auf den Herbst verschoben. «Wir hatten einfach noch keine Zeit, und das Projekt hatte nicht oberste Priorität», sagt Gemeindeschreiber Peter Bühler.

Duschen im Schwimmbad

Die Stromversorgung wird aber nur der erste Schritt sein. In einem zweiten sollen den Übernachtungsgästen Duschen und Toiletten zur Verfügung stehen. Im Schwimmbad, das direkt an den Parkplatz grenzt, will man diese bauen – so der Plan. Mit im Planungskomitee ist Chef-Badmeister Dieter Trachsel. «Ich finde das Projekt super», sagt er. So käme sicher der eine oder andere Tourist in die Badi.

Bereits jetzt hätten sie ab und zu englischsprachige Gäste. Ob diese nebenan im Wohnmobil übernachten würden, könne er aber nicht sagen. Doch sei es gut möglich, dass die Touristen schon heute die sanitären Anlagen der Badi benutzen würden – freilich gegen Eintritt. Bislang haben sie aber wie alle anderen Besucher nur während der Öffnungszeiten Zutritt.

Werden die neuen sanitären Anlagen erst eingerichtet sein, sollen die Camper diese auch nachts benutzen können. Dazu müssen sie in einem Bereich zu stehen kommen, der von den Schwimmbecken abgetrennt werden kann.

Vorgesehen ist der hintere Teil des gedeckten Badirestaurants. Bis letzten Sommer standen dort noch Spielautomaten. Weil sie nicht mehr oft genutzt wurden, hat man weitere Sitzplätze eingerichtet. Jedoch würden die Leute kaum so weit hinten sitzen. «Die Gäste essen bei schönem Wetter lieber draussen», sagt Trachsel. Mit sanitären Anlagen könnte man die Fläche besser nutzen, ist der Badmeister überzeugt. Tagsüber würden diese den Badigästen zur Verfügung stehen.

Nebst Duschen und Toiletten müsste zudem ein neues Eingangstor gebaut werden. Die Campinggäste würden dann bei ihrer Ankunft einen Chip erhalten, mit dem sie nachts Zugang zu den sanitären Anlagen hätten. Bis es so weit ist, wird es aber noch eine Weile dauern. «Im nächsten Jahr wollen wir bauen», sagt der Gemeindeschreiber.

Nur eine Nacht erlaubt

Rae und Phill Smith müssen also nachts noch ohne Toiletten und Duschen auskommen. Das sei aber nicht tragisch, schliesslich würden sie nur eine Nacht hier bleiben, sagen sie. Länger wäre auch gar nicht erlaubt. Denn solange es kein offizieller Campingplatz ist, darf das Fahrzeug maximal 24 Stunden abgestellt werden. Doch diesen einen Tag ­wollen die beiden Australier nutzen. Eine Fahrradtour steht auf dem Programm.

Den Vorschlag, auf den Balmberg zu fahren, lehnen sie lachend ab. «So gut sind unsere Fahrräder nicht», so Rae Smith. Der Aare entlang Richtung Solothurn radeln kommt ihnen da schon verlockender vor. «Kann man in diesem Fluss eigentlich baden?», fragt Phill Smith. In dem Moment schwimmen ein paar Jugendliche auf Luftmatratzen vorbei.

(Berner Zeitung)