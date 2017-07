«Ich gehe mit einem guten Gefühl»

Es ist Pause. Drei Schüler laufen über den Vorplatz, andere sitzen bereits in der Sonne. Thomas Multerer, scheidender Rektor des Gymnasiums Oberaargau, tritt aus dem Sekretariat in den überdachten Korridor.

Bald verlässt er seine vertraute Arbeitsumgebung. Noch vor einer Woche deutete in seinem Büro wenig darauf hin, dass der 64-Jährige in Pension geht. Bis zur letzten Stunde und zu den nahenden Sommerferien führt der Schulleiter sein Amt gewissenhaft aus.

Herr Multerer, nun verab­schieden Sie sich als Rektor. Fällt ­Ihnen nach so vielen Jahren das Lebewohlsagen schwer?

Thomas Multerer: Ich bin überhaupt nicht sentimental. An der letzten Maturfeier, der zweiundzwanzigsten meiner Amtszeit, habe ich mich von den Schülerinnen und Schülern verabschiedet. Mein Amt zu verlassen, ist keineswegs schlimm. Allerdings werde ich die Menschen am Gymnasium vermissen.

Bei Ihrer Erfahrung hätte es das Kollegium sicher gerne ­gesehen, wenn Sie dem Gymer ­irgendwie erhalten geblieben wären.

Unser Kollegium hat sich immer gut verstanden und geholfen, die Schule mitzutragen. Ich war 34 Jahre als Lehrer tätig, 28 als Schulleiter, davon 22 Jahre am Gymnasium hier. Aber irgendwann ist Schluss. Ich möchte dem Kollegium auch nicht länger meine über 20-jährige Besserwisserei zumuten müssen (lacht).

Mit Barbara Kunz übernimmt eine Frau die Schulleitung, die das Gymnasium bestens kennt. Sie hatten mit ihr die ­Gelegenheit, die Übergabe vorzubereiten. Wie verlief dieser Prozess?

Sehr gut. Barbara Kunz war meine Wunschkandidatin für dieses Amt. In den letzten acht Monaten konnten wir viele Dinge aufgleisen. Es wird für sie keine bösen Überraschungen geben. Was mir an meiner Nachfolgerin besonders imponiert, ist ihr Organi­sationstalent und das lösungsorientierte Arbeiten. Zudem weiss sie sich durchzusetzen.

Wenn Sie das Gymnasium von heute mit dem zu Ihrem Amtsbeginn vergleichen, dann ist viel passiert. Welches sind die wichtigsten Verän­derungen?

Unser Schulbetrieb ist mittlerweile doppelt so gross. Wir sind nicht mehr kommunal organisiert, sondern kantonal. Die Maturtypen haben sich geändert, und wir haben 2004 zwei Gymnasien zusammengelegt. Aufs neue Schuljahr hin kriegen wir nochmals mehr Schüler, da die Sek Langenthal und Kreuzfeld sowie Herzogenbuchsee keinen gymnasialen Unterricht mehr anbieten. Damit können wir am Gymnasium vier Schuljahre durchziehen. Das ist ein Vorteil.

Sie waren auch massgeblich an der Gründung des Bildungszentrums Oberaargau beteiligt. Was war Ihr Antrieb?

Das duale Bildungssystem wird in der Schweiz immer wieder propagiert. Allerdings werden die Berufsfachschule und das Gymnasium oft gegeneinander ausgespielt. Das sollte so nicht sein. Bei uns betrachten wir zwar die beiden Bereiche getrennt, arbeiten aber viel stärker miteinander zusammen.

Wenn Sie sehen, wo das ­Bildungszentrum heute steht, wie ordnen Sie da Ihre Leistung ein?

Das sollen andere beurteilen. Für mich ist das Resultat nach zwölf Jahren aber sehr befriedigend, und ich verlasse die Schulleitung mit einem guten Gefühl.

Welche Fähigkeiten nehmen Sie nach über einem Vierteljahrhundert im Amt mit?

Die Fähigkeit des Kommunizierens. Ich musste den ganzen Tag über kommunizieren. Eigentlich ist das Rektorat eine reine Kommunikationsaufgabe. Ich konnte mich nie morgens in mein Büro zurückziehen und in aller Stille arbeiten. Es war immer etwas los, und mein Job sah jeden Tag anders aus. Das ist auch das Tolle ­daran. Als Schulleiter musste ich stets präsent sein.

Sie sind ein Langenthaler ­Urgestein und das Gesicht des Gymnasiums Oberaargau. Ist Ihnen diese provinzielle Prominenz nie schwergefallen?

Ich war in der Tat Repräsentant des Gymnasiums und werde auf der Strasse oder im Laden erkannt. Eine solche Rolle muss man schon wollen. Alles andere wäre schlecht für die Schule.

Jetzt besitzen Sie plötzlich mehr Freizeit. Haben Sie schon Pläne, ein neues Hobby vielleicht?

Ich bin ja noch im Stadtrat tätig, dazu in mehreren bildungs­bezogenen Gremien. Auch beim Stadttheater und beim Gotthelfzentrum bin ich involviert. Nebenbei möchte ich wieder mehr musizieren. Obschon ich sagen muss, dass ich ewig nicht mehr anständig Klavier gespielt habe. Eigentlich hatte ich ja Musik studiert – vor gefühlten 150 Jahren (lacht). (Langenthaler Tagblatt)