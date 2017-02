In der Braui geht es endlich vorwärts

Vor gut einem Jahr erklärte Alex Müller, Inhaber der Beck-Konzept AG in Buttisholz und Verantwortlicher für den Umbau des Restaurants Brauerei in Herzogenbuchsee, die Bauarbeiten seien wegen Einsprachen gestoppt worden. Die Nachbarn rechneten damals mit Lärmemissionen, da im Untergeschoss ein Irish Pub seinen Betrieb aufnehmen wollte.

«Diese Einsprache wurde mit Messungen widerlegt», erklärt Müller. Zudem ist das Gebäude denkmalgeschützt, weshalb die Renovation nur unter Einbezug der Denkmalpflege möglich ist. Auch hier musste mehr Zeit eingerechnet werden als erwartet. «Nun sind alle Einsprachen bereinigt und die Auflagen erfüllt», betont Müller, «und die Bauarbeiten sind in Gang.»

Der Pub kommt doch

Ein Rückblick: Vor gut zwei Jahren kaufte Thomas Bühler, Inhaber weiterer Gastrobetriebe, die Liegenschaft. Zuvor war das Restaurant, nach einem kurzen Gastspiel des letzten Pächters, ein ­gutes halbes Jahr geschlossen gewesen. Unter diesem Vorbesitzer seien nicht bewilligte Umbauarbeiten vorgenommen worden, erklärt Müller. «Thomas Bühler hat diese freiwillig, so weit wie möglich, zurückgebaut. Nun läuft alles gemäss der neuen Baubewilligung», betont er.

Das heisst: Im Untergeschoss wird ein Pub eingebaut. Dieser umfasst 50 bis 60 Plätze. In den oberen Stockwerken entstehen laut Müller Einzelzimmer mit WC und Kleinküchen sowie eine einzelne grosszügige Wohnung. Im Erdgeschoss habe es Platz für ein Büro oder Kleingewerbe. Erste Anfragen seien bereits eingegangen. Aber auch hier laufe die Vermietung erst an, so Müller. Konkrete Zahlen, wie viel für den Umbau investiert wird, will er nicht nennen. Nur, dass es sich um einen «grösseren sechsstelligen Betrag» handle.

Ein Eröffnungsdatum stehe noch nicht fest. Alex Müller prognostiziert vage: «Irgendwann im Spätfrühling.» (Langenthaler Tagblatt)