Keller überflutet und Ziegel vom Dach geweht

Es war kein ruhiges Wochenende: Bis am Sonntagvormittag gingen bei der Polizei aus dem ganzen Kanton über 300 Anrufe zu Unwettern ein. Davon über 60 aus dem Oberaargau, wo in erster Linie Roggwil sowie Niederbipp und Umgebung betroffen waren. Einzelne Fälle wurden laut Kapo-Mediensprecherin Corinne Müller auch aus den Gemeinden Bannwil, Wynau und Schwarzhäusern gemeldet. Personen kamen keine zu Schaden. Strassensperrungen wurden der Polizei keine gemeldet.

Taunerhaus beschädigt

Bei der Feuerwehr Roggwil ging der erste Alarm am Samstagnachmittag um 16.18 Uhr ein. Insgesamt stand sie mit 30 Personen rund 33-mal im Einsatz. Dies etwa wegen umgestürzter Bäume, zweier überfluteter Keller oder eines Blitzschlags in einen Weiher. Diverse Sturmschäden, berichtet der stellvertretende Feuerwehrkommandant Martin Hug, hätten zudem mit abgedeckten Dächern zu tun.

Betroffen hiervon war auch das alte, denkmalgeschützte Taunerhaus an der Schmittenstrasse in Roggwil. Bei diesem klafft nicht nur ein grosses Loch im Dach. «Weil ein Stützbalken verschoben wurde, haben wir jetzt ein Sicherheitsproblem», erklärt Besitzer Kurt Schär. Das Gebäude darf deswegen nicht mehr betreten werden. Zusammen mit der Gemeinde, der Gebäudeversicherung sowie der Denkmalpflege will die die Stiftung Taunerhaus nun das weitere Vorgehen prüfen. Möglicherweise, sagt Kurt Schär, werde ein vorsorglicher Teilrückbau nötig sein. Der Sachschaden belaufe sich auf mehrere Zehntausend Franken.

Die Feuerwehr Bipp hatte 25 Einsätze zu bewältigen – die meisten Meldungen gingen zwischen 18 und 18.30 Uhr ein. Insgesamt standen in Niederbipp und Umgebung 28 Feuerwehrleute im Einsatz. Sie mussten sich um acht überflutete Keller kümmern. Weitere Meldungen betrafen laut Feuerwehrkommandant Marcel Rösch überflutete Unterführungen, umgestürzte Bäume oder heruntergefallene Dachziegel. (mib/ sih/ sda)