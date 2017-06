«Läbige» Sonne in der Regenhalde

Nicht nur in Bollodingen soll der Sonne neues Leben eingehaucht werden (wir berichteten). Auch in Grasswil soll das ehemalige Restaurant, das bis vor fünf Jahren noch unter dem gleichen Namen betrieben worden war, umgebaut werden.

Und wie in Bollodingen soll auch dort neuer Wohnraum entstehen: Das Besitzerehepaar Stephanie Stotz (33) und Andrew Simons (40) möchte im altehrwürdigen und sanierungsbedürftigen Gebäude an der Regenhaldenstrasse auf drei Stockwerken fünf Mietwohnungen einbauen: mit zwischen 2 und 6 Zimmern und einer Wohnfläche zwischen 40 und 160 Quadratmetern.

WG und Bed & Breakfast

Stephanie Stotz und Andrew Simons hatten die Sonne 2012 gekauft und anschliessend bis Anfang dieses Jahres zusammen mit anderen Familien als grosse Wohngemeinschaft betrieben, in der sie selbst auch wohnten. Die beiden Gemeindezuzüger, die zuvor beide in der Stadt Bern gewohnt hatten, wollten schon lange etwas Eigenes kaufen und erkannten in der Liegenschaft in der Regenhalde grosses Potenzial.

«Wir haben ganz bewusst etwas gesucht, das renoviert werden muss, dafür aber bezahlbar ist», erzählt Andrew Simons, der ursprünglich aus England kommt. Zudem hätten sie ein «läbiges» Haus gewollt. Weshalb er und seine Frau immer wieder auch verschiedene Räume im Haus für ein Bed & Breakfast zur Verfügung stellten. «Das Angebot lief gut», erzählt Stephanie Stotz.

«Wir haben ganz bewusst etwas gesucht, das renoviert werden muss, dafür aber bezahlbar ist.»Andrew Simons

Und auch sonst herrschte in der Sonne immer wieder Betrieb: Der 2014 gegründete Verein ­Rege Sonne veranstaltete im öffentlichen Teil der Liegenschaft in den letzten Jahren verschiedene Events, so etwa einen Sonnenmärit, Spielabende, ein Public Viewing oder seit 2015 einen ­regelmässig stattfindenden Chrabbel-Träff für Eltern mit Kleinkindern. Für solche und andere Anlässe wurde auch ein Eventraum für rund 30 Personen eingerichtet.

Events in den Gewölbekellern

Auch wenn dieser Platz nun durch den Umbau verloren geht, ganz auf die Events verzichten möchten Stephanie Stotz und Andrew Simons nicht. Ihr Baugesuch, das noch bis zum 19. Juni aufliegt, umfasst deshalb auch einen Eventraum sowie ein Atelier oder einen Laden. Beides soll in den Gewölbekellern der alten Sonne Platz finden, die hierfür neu eingerichtet werden.

Diese Räumlichkeiten würden die Besitzer der Sonne anschliessend gerne vermieten. «Wir möchten, dass jemand dort seine eigenen Ideen einbringt», erklärt Stephanie Stotz. Wobei sie eine sporadische Nutzung im Sinn hat. So bestehe etwa im Dorf Bedarf nach einem neuen Treffpunkt. Je nachdem, welche Nutzung die künftigen Mieter vorschlagen, müsste für die Kellerräume zu einem späteren Zeitpunkt ein zusätzliches Baugesuch eingereicht werden.

Potenzial sehen Stephanie Stotz und Andrew Simons auch in der neben der Wirtschaft gelegenen Scheune, die ebenfalls ihnen gehört und in der sie unter anderem auch schon ein Konzert veranstaltet haben. Dieses Gebäude wollen sie sich für allfällige Projekte oder Anlässe freihalten. «Ideen haben wir genug», sagt Andrew Simons und schmunzelt. Unter anderem liesse sich dort auch ein grosser Indoorkinderspielplatz für die ganze Gemeinde realisieren.

Seit ein paar Wochen wohnen Stephanie Stotz und Andrew Simons mit ihren zwei Kindern im alten Kegelbahngebäude, das zur Wirtschaft gehört und nun für ihre Zwecke zu einem Provisorium umgebaut worden ist.

Mit den Bauarbeiten, die rund 1,6 Millionen Franken kosten und in Zusammenarbeit mit der Denkmalpflege erfolgen, möchten sie im Spätsommer beginnen. Weil sie mehrere Eigenleistungen erbringen wollen und auch die Bauleitung selbst übernehmen, rechnen sie mit einer Umbauzeit von rund einem Jahr. Sodass die ­Wohnungen also voraussichtlich im Sommer 2018 bezugsbereit sind.

Handlungsbedarf besteht vor allem, was die Gebäudehülle betrifft. Diese soll energetisch saniert werden. Wobei die Fassade auf der Südseite, also jene zur Strasse hin, mit ihren Malereien möglichst erhalten bleiben soll und nur restauriert wird.

Auf der West- und Nordseite wird das Gebäude durch eine Terrasse und einen Balkon ergänzt. Der Dachstock, der bisher unbewohnt war, wird ausgebaut. Es entsteht dort eine 41/2-Zimmer-Wohnung.

Das Ehepaar möchte, dort wo es möglich ist, Türen, Balken oder auch das Täfer in den Räumen erhalten. «Der Charakter des Hauses soll bestehen bleiben», so Andrew Simons. (Langenthaler Tagblatt)