Nach 37 Jahren sagen sie Tschüss

«Wir sind dankbar, dass wir so lange gemeinsam arbeiten durften», sagt Jeannette Müller. Ihr Mann Markus Müller nickt und fügt an: «So hatten wir auch immer unsere Kinder um uns.» Das Ehepaar war 37 Jahre lang Hauswart im katholischen Kirchgemeindehaus in Langenthal, er zu 100 Prozent, sie mit einem Teilpensum von 20 Prozent. Sie wohnen bereits in Roggwil, per Ende Jahr geben sie auch das Amt weiter (siehe Kasten). Allerdings steht Markus Müller (64) seinem Nachfolger die nächsten zwei Jahre nach Bedarf zur Seite. «Im Stundenlohn und mit höchstens 40 Prozent pro Monat», erklärt er den neuen Anstellungsmodus.

Viele Veränderungen

«In den Anfängen wurde das Haus lediglich von der Pfarrei genutzt», erinnert sich Jeannette Müller. «Es gab eine grosse Jugendbewegung, Aktivitäten der Senioren und viele Vereine, die heute nicht mehr existieren.» Einzig drei ausserkirchliche Veranstalter hätten am Anfang das Kirchgemeindehaus genutzt. «Heute sind es grösstenteils Fremdmieter, welche ihre An­lässe hier durchführen», sagt Markus Müller. Das Haus sei meistens ausgebucht. Wohl weil es in Langenthal kaum Säle gebe.

«Die ganze Technik wurde von Jahr zu Jahr moderner», nennt Markus Müller weitere Veränderungen und erinnert sich an Diaprojektoren und Videofilme. «Heute ist jede Lampe digital gesteuert.» Wenn es mal Probleme gab, die der Senior nicht lösen konnte, rief er einen der Söhne zu Hilfe. «Beide sind Elektriker», sagt er. «Sie, wie auch die Tochter, haben immer mitgeholfen.»

Den Mietern des Kirchge­meindehauses stellt das Ehepaar ein gutes Zeugnis aus. Ebenso den Jugendlichen. «Vandalismus oder Abfallprobleme hatten wir kaum», betont Jeannette Müller und führt das in erster Linie auf die Lage weit entfernt von Fast-Food-Läden und Grossverteilern zurück. Und darauf, dass stets jemand im Hause war.

«Du hast eine Frau?»

Im Vordergrund stand immer Markus Müller. Seine Frau hat bei Anlässen vorab bei der Deko und hinterher beim Aufräumen und Putzen geholfen. «Viele kannten mich gar nicht», sagt die 62-Jährige und erzählt ein Beispiel: «Als die Trachtengruppe feierte, ging ich kurz hinunter, um mir ein Stück Torte zu kaufen. Als ich weg war, wurde mein Mann gefragt, wer denn das gewesen sei. Meine Frau, habe er geantwortet, worauf die Dame ganz erstaunt gefragt habe: Was, du hast eine Frau?» Beide lachen, und Markus Müller erzählt gleich noch eine Anekdote: Während eines Konzerts der Musikgesellschaft wurde es immer dunkler, die Noten immer unlesbarer und die Töne daher immer schräger, bis jemand rief: Markus, Licht, Licht. Die IBL konnte das Malheur – ein defekter Trafo – richten und die Musikgesellschaft nach einer viertelstündigen Pause weiterspielen – wieder nach Noten und entsprechend harmonisch.

Nicht nur als Aushilfe, sondern auch anderweitig wird Markus Müller noch im Kirchgemeindehaus anzutreffen sein: «Für die Jazztage und von einigen Vereinen bin ich bereits zur Mithilfe angefragt worden», erzählt er nicht ohne Stolz. Anders Jeannette Müller. Sie wird künftig ihr Engagement als Turnleiterin ausbauen sowie ihre Zeit mit dem Hüten der fünf Enkelkinder ausfüllen. (Berner Zeitung)