Netzbetreiber plant eine Antenne in der Wohnzone

Auf dem Flachdach des Mehrfamilienhauses soll sie angebracht werden: die Antenne der geplanten Mobilfunkanlage. Bauen will sie der Mobilfunknetzbetreiber Salt. Wie aus den Baugesuchs­akten hervorgeht, handelt es sich bei dem betreffenden Gebiet um eine Wohnzone.

Die Höhe der Antenne wird mit sieben Metern angegeben. Das sind etwa zwei Drittel der bestehenden Gebäudehöhe, wie den Bauplänen weiter entnommen werden kann. Ausgewiesen werden in den Akten Baukosten von 80'000 Franken.

In dem Gebäude an der Schützenstrasse 4 sind ­Alterswohnungen untergebracht. Die Vermittlung der Wohnungen obliegt der Stiftung für Alterswohnungen in Langenthal. Das Gebäude liegt in unmittel­barer Nachbarschaft des Alterszentrums Haslibrunnen. Direkt gegenüber befinden sich ­diverse weitere Wohnblöcke.

Einsehbar sind die Gesuchsakten bis zum 8. Mai am Einwohnerschalter Langenthal. Am selben Tag verstreicht gleichzeitig die Einsprachefrist. (Langenthaler Tagblatt)