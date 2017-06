Quellwasser für die Brunnen

Stiftung Alte Mühle

Die Zusammensetzung des Stiftungsrats der Alten Mühle Langenthal ist neu quasi identisch mit derjenigen des Gemeinderats.



So gehören dem Gremium neben Stadtschreiber Daniel Steiner als Geschäftsführer und Peter Stalder als Kassier nun wie geplant auch alle sieben Mitglieder der Exekutive an.



Die Wahl durch den Stiftungsrat per 1. Juli sei Mitte Juni erfolgt, informierte Stadtpräsident Reto Müller (SP) am Montag im Stadtrat.



Die Alte Mühle sei in den letzten Jahren zu hundert Prozent durch die Stadt finanziert worden, erklärte Müller gestern, weshalb Entscheide der externen Stiftung meist auch vom Gemeinderat behandelt werden mussten. Nun seien die Wege vereinfacht.



Aktuell seien zwei Prozesse am Laufen, sagte Müller: die Frage, wie die Alte Mühle nach dem Auszug des Stadttheaters zwischengenutzt werden soll, und die Entwicklung des ganzen Areals. Bei beiden Projekten soll bis zum Herbst klar sein, wie es weitergeht.