Schlosshof war das Geschäft des Jahrhunderts

150 Jahre. So lange gibt es die Burgergemeinde Thunstetten nun schon. Grund für die Burger, in diesem Jahr zu feiern: Das Jubiläum begehen sie am Sonntag, 27. August, mit einer Waldpredigt bei der Feuerstelle im sogenannten Paradiesliwald bei der Hunzenried. Für diesen Anlass haben sie sich bereits im Frühling mit finanzieller Unterstützung von Vereinen, Firmen und Einwohnern ein 5 mal 5 Meter grosses Blockhaus aus Naturstämmen bauen lassen. «Die Hütte ist unser Jubiläumsgeschenk an die Bevölkerung von Thunstetten», sagt Burgerpräsident Ernst Jenzer.

Bereits an der Gewerbeausstellung Büga im April konnte die neue Hütte bestaunt werden. Bald wird sie, erklärt Jenzer, in den Paradiesliwald transportiert. Das Fundament dafür sei bereits gelegt worden. «Dort bleibt die Blockhütte stehen, bis sie zerfällt», sagt er und lacht.

Am Anfang stand ein Vertrag

So weit der Blick in die nähere Zukunft. Die Burgergemeinde hat anlässlich ihres Jubiläums in Person des ehemaligen Burgerschreibers Heinrich Müller aber auch einen Blick in die Vergangenheit geworfen. Entstanden ist ein mehrseitiger Bericht mit den wichtigsten Informationen zur Geschichte der Burger, der bald auch in der Dorfzeitung abgedruckt werden soll.

Darin ist zu lesen, dass das ­Bestehen der Burgergemeinde Thunstetten als öffentlich-rechtliche Korporation 1867 mit der Ausarbeitung des Ausscheidungsvertrags zwischen der Burger- und der Einwohnergemeinde besiegelt wurde. Er regelt ­Besitzverhältnisse von Kirchen-, Schul-, Orts-, Einwohnergemeinde-, Armen- und Burgergut betreffs Liegenschaften, Land- und Waldparzellen sowie der allgemeinen Güter. Der Vertrag hat noch heute Gültigkeit, wird er doch bei Handänderungen von Land- oder Waldparzellen als Erwerbtitel aufgeführt.

Wichtige Waldwirtschaft

Heinrich Müller, der sein Amt bis Ende 2006 für insgesamt 41 Jahre ausgeübt hat, trug für seine Arbeit alle möglichen Unterlagen zusammen. Diese habe er während seiner Zeit als Burgerschreiber aufgehoben. «Einfach auch weil ich mich dafür interessiert habe», sagt er. Müller war vor seiner Pensionierung 44 Jahre als Lehrer tätig. Er schreibt, wie die Holzarbeiten der Burgergemeinde in all den Jahren einem steten Wandel unterworfen waren.

Anfänglich hantierten die Holzer noch mit Axt, Säge und Keilen, um einen Baum zu fällen und aufzurüsten. Mit Pferdezügen schleppte man die Stämme an den Lagerplatz. Nach und nach kamen schliesslich Motorsägen, Traktoren oder Schlepper auf, welche die Arbeit erleichterten. Im Jahr des Vertragsabschlusses fegte ein Sturmwind über den Oberaargau und richtete gewaltige Schäden an. «Damals wurde ein Mehrfaches einer Jahresholznutzung gefällt», erzählt Müller.

Der Holzverkauf und die Einnahmen aus dem Pachtland bilden heute die Haupteinnahmequellen der Burgergemeinde Thunstetten. Diese hat 67 Hektaren Kulturland verpachtet und bewirtschaftet 188 Hektaren Wald.

Die Entwicklung war zuletzt jedoch alles andere als gut. Negative Jahresabschlüsse in der Waldwirtschaft hätten in den letzten 10 bis 15 Jahren dafür gesorgt, dass rote Zahlen mittlerweile nichts Besonderes mehr seien, sagt Müller. Dies bestätigt auch Ernst Jenzer. «Die Konkurrenz beim Holzverkauf ist grösser geworden», erklärt der Burgerpräsident. Immerhin: Dadurch, dass die Burger die Zusammenarbeit mit der Burgergemeinde Herzogenbuchsee gekündigt haben, keine eigenen Forstarbeiter mehr anstellen und die Holzschläge von Unternehmen ausführen lassen, konnte der Negativtrend zuletzt gestoppt werden.

Heinrich Müller hat verschiedenste Fakten rund um die Burger zusammengetragen: 1988 wurde erstmals eine Frau in den Burgerrat gewählt, während all der Jahre amteten 20 Präsidenten, 65 Räte, 5 Rätinnen, 9 Burgerschreiber und 2 -schreiberinnen, 17 Burgerkassiere und 1 Kassierin.

Ausserdem hat der langjährige Burgerschreiber auch einen Blick auf die wichtigsten Geschäfte in 150 Jahren geworfen. Der Kauf des Schlosshofes in Thunstetten für 1,2 Millionen Franken von der Familie Le Grand im Herbst 1976 war laut ihm «das Geschäft des Jahrhunderts». Der Hof umfasste zwei Ökonomiegebäude mit Wohnungen und Ställen, eine Remise, ein Ofehüsi mit Garage und rund 20 Hektaren Land.

Auf dem an das Wohngebiet an der Untergasse angrenzenden Land entstand in den folgenden Jahren das Wohnquartier an der Eschenstrasse mit 42 Einfamilienhäusern. Womit auch die Einwohnergemeinde von diesem Geschäft der Burger profitiert habe, sagt Heinrich Müller. (Langenthaler Tagblatt)