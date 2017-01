So viele Babys wie noch nie

329 Mädchen und 314 Buben, darunter neun Zwillingspaare, haben in Langenthal zu einem Rekordjahr beigetragen: Sie erblickten 2016 in der Frauenklinik der Spital Region Oberaargau (SRO) AG das Licht der Welt.

Damit wurden erstmals in der Geschichte der SRO AG über 600 Babys geboren, wie das Spital am Dienstag mitteilte. Im Vergleich zum ebenfalls kinderreichen Vorjahr entspricht die Gesamtzahl von 643 Neugeborenen einem Zuwachs von 6,5 Prozent. Laut der SRO AG kam in der Altjahrswoche fast täglich ein Kind zur Welt. Ein Neujahrsbaby hat die Frauenklinik jedoch nicht zu verzeichnen.

Über Festtage mehr Notfälle

In der Zeit vom 22. Dezember bis zum 2. Januar herrsche im Notfallzentrum der SRO AG jeweils besonders viel Betrieb, erklärt Karin Bär Lüdi, stellvertretende Bereichsleiterin Marketing und Kommunikation. «Das hat vor allem damit zu tun, dass viele Arztpraxen geschlossen sind.»

Während im Vorjahr 888 Personen zwischen Weihnachten und Neujahr das Notfallzentrum aufsuchten, nahm das Spital vergangene Woche 937 Notfall­patienten auf. Zwar hätten sie weniger Durchfallerkrankungen behandelt als andere Jahre, allerdings hätten auffallend viele Personen an Atemwegsinfektionen oder Grippe gelitten, sagt Karin Bär. Die Unterbringung von Grippepatienten sei wegen der hohen Ansteckungsgefahr mit hohem Aufwand verbunden. «All dies ist jedoch keine Folge der Festtage, sondern normal für diese Jahreszeit», so Bär. (bga)