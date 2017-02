Starker Nachwuchs im Luzerner Hinterland

Die Huttwiler Sportförderungsorganisation Club 88 vergibt jährlich einen Sportpreis. Dieses Jahr wurden 18 300 Franken ausbezahlt. Nach Dominique Aegerter und Simon Erni in den letzen beiden Jahren schaffte es in der Kategorie Einzelsportler der Mountainbiker Mathias Flückiger aus Leimiswil ganz nach oben. Der 28-Jährige wurde ausgezeichnet für den sechsten Rang an den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro und weitere Topklassierungen.Die Silbermedaille ging an den Rohrbacher Tobias Lüthi. Der 25-jährige Mittelstreckenspezialist gewann an der Hallen-Schweizer-Meisterschaft der Leichtathleten in St. Gallen über 800 Meter den Titel. Rang drei beim ­Club-88-Sportpreis besetzte der ­30-jährige Clemens Bracher aus Wasen. Er wurde im 2016 Schweizer-Meister im Zweier- und Vize-Schweizer-Meister im Viererbob. Sein Vater Hans Bracher nahm den Preis dankend entgegen.

Die «Bösen» aus Sumiswald holten sich den Sieg in der Kategorie Mannschaft und Vereine. Sie stellten am Eidgenössischen Schwingfest in Estavayer-le-Lac gleich acht Athleten. Das NLA-Team der Hornussergesellschaft Wasen-Lugenbach A wurde für seine Siege am «Interkan­tonalen» in Huttwil und am Emmentalischen Verbandsfest mit Rang zwei geehrt. Die Orien­tierungslaufgruppe Huttwil schaffte im vergangenen Jahr diverse Schweizer-Meisterschaft-Medaillen, Sarina Jenzer erlangte sogar einen WM-Titel: Rang drei beim Club 88.

In der Kategorie Nachwuchs räumte der 20-jährige Luca Ulrich aus Zell ab. Er ist der beste Nachwuchsvolleyballspieler der Schweiz und wurde vom Club 88 zum Nachwuchssportchampion 2016 gekürt. Er blickt auf einen kometenhaften Aufstieg zurück. Géraldine Ruckstuhl aus Altbüron schaffte es nach drei Jahren an der Spitze nicht mehr ganz nach oben, aber auf Platz zwei. Lediglich die Broncemedaille ging beim Nachwuchs in den Berner Teil der Region Huttwil. Gewinner war der 17-jährige YB-Nachwuchs-Kicker Raphael Ruch aus Sumiswald.

Der Nachwuchsförderer

Ein Preis für Nachwuchsförderung war dieses Jahr eigentlich nicht vorgesehen. Schliesslich wurde aber Moderator und Jury-Vorsitzender Stefan Leuenberger damit geehrt. Der Ehrungsabend war einmal mehr ein Publikumsmagnet: Der Städtlisaal des Hotels Kleiner Prinz war zum Bersten voll. (Langenthaler Tagblatt)