Valentin Binggeli ist verstorben

Der «Oberaargauer schlechthin», wie ihn seine Weggefährten nennen, das «geografische Gewissen des Oberaargaus», der Pionier und überzeugte Umweltschützer ist nicht mehr: Valentin Binggeli ist letzten Donnerstag, 26. Januar, verstorben. Er litt seit langem an der chronischen Lungenkrankheit COPD, musste seine Lunge mit Sauerstoff versorgen.

Der 86-jährige gebürtige Langenthaler, der sich in Bleienbach niederliess, hinterlässt im Oberaargau ein gewaltiges Vermächtnis. Binggeli war nicht nur das langjährigste Mitglied im Redaktionsteam des «Oberaargauer Jahrbuchs», so lange dabei wie kein anderer. Er wirkte auch direkt oder indirekt an rund 30 Titeln aus und über den Oberaargau mit – vorab Bücher, auch Hörbücher.

Über 800 Lehrerinnen und Lehrer ausgebildet

Vor zwei Monaten erst wurde das jüngste vertonte Werk des Langenthaler Kulturpreisträgers, «Mutter Doras erste Liebe», getauft. Die «kurrligen Geschichten» des Simon-Gfeller-Biografen bleiben ebenso in Erinnerung wie Binggeli selber als willensstarker Initiant und Strippenzieher bei vielen Projekten, der die Zügel bis zuletzt in seinen Händen hielt.

Mehr als 800 angehende Lehrerinnen und Lehrer hatte der Geograf während 29 Jahren im «Semer» ausgebildet. Fünf Jahre stand er dem Institut in Langenthal auch als Direktor vor, verabschiedete sich anschliessend in die Frühpension. (cd)