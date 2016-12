Wegen Tippfehler: Tanken für 14 Rappen pro Liter

Da wurde es für manchen Autofahrer in Oberönz ein zweites Mal Weihnachten. Denn wer am Dienstagabend bei der Gustoil-Tankstelle im oberaargauischen Dorf vorbeifuhr, rieb sich die Augen ob dem unverschämt tiefen Benzinpreis. 14 Rappen pro Liter stand auf der grossen Anzeige – ein historischer Tiefpreis sondergleichen. Der Schnäppchenpreis lockte an jenem Abend innert kürzester Zeit massenhaft Autofahrer an die Zapfsäulen, wie «20 Minuten» am Donnerstag berichtet.

Weil die Autofahrer ihr ungeheures Glück teilen wollten und die Sensationsnachricht sogleich an Freunde weitergaben, wurde die Blechlawine bei der Tankstelle am Birkenweg immer länger. Die Polizei setzte der exzessiven Tankerei um 22.30 Uhr schliesslich ein Ende, nachdem ein Anwohner die Behörden über das seltsame Treiben informiert hatte.

Wie vom Anwohner vermutet, handelte es sich beim Dumpingpreis keinesfalls um ein verspätetes Weihnachtsgeschenk an Automobilisten, sondern um einen ärgerlichen Fehler vonseiten des Betreibers. Tankstellen-Besitzer Herbert Schüpbach erklärt gegenüber «20 Minuten», er hätte sich bei der Neueingabe des Benzinpreises vertippt. Statt 140 setzte er den Preis bei 14 Rappen pro Liter fest.

Schaden von 10'000 Franken

Wie ärgerlich das für ihn ist, verrät ein Blick auf die Abrechnung. Über 10'000 Franken wurden durch das Missgeschick quasi verschenkt. Ein Betrag, den er so nicht zurückfordern kann. Auch die Versicherung wird den Schaden nicht übernehmen, ist er überzeugt.

Mehr noch als über sich selbst, ärgert sich Schüpbach jedoch über seine Kundschaft. So habe sicherlich jeder in der Kolonne gewusst, dass es sich bei der Preisangebe um einen Fehler handelte. Doch keinem sei es in den Sinn gekommen, das Malheur zu melden. «Da standen 300 Leute an, um sich auf meine Kosten zu bereichern», empört sich der 58-Jährige gegenüber «20 Minuten» (mib)