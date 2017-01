Wo Hilfe erwünscht ist – und wo nicht

Eigentlich engagiert sich Elvira Vitolone einmal im Monat als Freiwillige im Asylzentrum Aarwangen. Als sie erfuhr, dass in Lindenholz unbegleitete minderjährige Asylsuchende (UMA) untergebracht sind, wollte sie diesen ebenfalls etwas Gutes tun und vor Weihnachten ein Nachtessen für sie kochen. «Ich wollte den Jugendlichen eine Freude machen, schliesslich sind sie ohne Familie hier», so Vitolone.

Allerdings sei ihr ein einmaliger Besuch im Wohnheim nicht gestattet worden, da sie sich nicht für eine ständige Mitarbeit verpflichten lassen wollte. Sie bedauere dies sehr, sagt sie. «Ich verstehe aber auch, dass die Organisation ihre Vorschriften hat und nicht einfach jeden reinlassen kann.»

Sicherheit gewährleisten

Wer sich einmalig für Asylsuchende engagieren möchte, stösst also nicht überall auf offene Türen. Bei der Zentrum Bäregg GmbH, die für die Unterbringung und Betreuung sämtlicher UMA im Kanton Bern zuständig ist, werden verschiedene Gründe dafür genannt. «Um die Sicherheit der Kinder zu gewährleisten, müssen wir hohe Standards setzen und einhalten», sagt Daniela Enzler, Gesamtleiterin des Bereiches Information und Entwicklung.

Will sich also jemand für die minderjährigen Asylsuchenden engagieren, müssen umfangreiche Vorabklärungen getroffen werden. So haben Interessierte ihren Strafregisterauszug vorzulegen und eine Verpflichtungserklärung zu unterzeichnen.

In einem Gespräch wird über ihre Einsatzmöglichkeiten und Ideen gesprochen. Diese müssen erst mal in den Tagesablauf der UMA passen. Ältere Jugendliche ­können ihre Freizeit zudem frei gestalten, weshalb der Einsatz letzten Endes nur stattfindet, wenn die Jugendlichen dies ­wünschen.

Alle Bereiche zentralisiert

Da diese Vorabklärungen zeitaufwendig seien, würden sie vorwiegend langfristige Freiwilligen­engagements anstreben, sagt Daniela Enzler. «Es kommt vor, dass sich Leute, die sich in guter Absicht einen einmaligen Einsatz vorgestellt haben, dadurch abschrecken lassen», meint sie ­weiter.

In den letzten zweieinhalb Jahren sei zudem die Zahl der zu betreuenden Kinder von 50 auf 500 angewachsen. «Deshalb mussten sämtliche Bereiche zentralisiert werden», so Enzler. Dazu gehöre auch die Freiwilligenarbeit.

Privatsphäre schützen

Die Möglichkeit für einen einmaligen Einsatz gibt es dennoch: «Jemand möchte mal mit Jugendlichen einen Ausflug zu den Beatushöhlen machen. Da die Betreuer die Gruppe begleiten und auch in dieser Zeit die Verantwortung übernehmen werden, kann das durchgeführt werden», so Enzler. Allerdings werde auch hier jeder Einzelfall abgeklärt.

Es würden sich zudem immer wieder Personen melden, welche die UMA in den Wohnheimen besuchen möchten. «Das ist das Zuhause der Jugendlichen. Diese Privatsphäre müssen wir ebenfalls schützen», betont Enzler. Nichtsdestotrotz sieht die Bereichsleiterin das Interesse der Bevölkerung an den UMA positiv. «Es ist wunderschön, wenn sich jemand engagieren möchte. Freiwilligenarbeit ist ein Zeichen dafür, willkommen geheissen zu werden.» Zudem würden Ehrenamtliche den Kindern das Knüpfen von Kontakten ermöglichen. «Dadurch lernen sie unsere Sprache viel schneller», sagt sie.

Freiwillige als Ressource

Auch die Heilsarmee Flüchtlingshilfe betrachtet den Einsatz von freiwilligen Mitarbeitern als wichtige Ressource. Sie betreibt im Oberaargau die Asylzentren in Aarwangen und Niederbipp. «Wir freuen uns sehr, dass sich die Privatgesellschaft für die Asylsuchenden einsetzt», sagt Geschäftsleiter Lukas Flückiger. Bei den erwachsenen Asylsuchenden liegen die Hürden für Freiwilligeneinsätze etwas tiefer, wobei für regelmässige Mitarbeit ebenfalls Vorabklärungen getroffen werden.

Auch einmalige Engagements seien bei ihnen willkommen. «Vor den Festtagen haben wir jeweils traditionell viele Anlässe wie Weihnachtsfeiern oder Samichlausbesuche», so Flückiger. Diese würden zumeist von Freiwilligen organisiert. «Am besten setzt man sich direkt mit den Leitern der jeweiligen Zentren in Verbindung», sagt er.

