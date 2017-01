Wo der Senior König ist

Der Vorreiter

Markus Biedermann (62) ist ausgebildeter Koch, Heimleiter und Diplomgerontologe. Seine Liebe gehört immer noch der Gastronomie.



Neben Engagements in europäischen Projekten im Bereich Standards der Ernährung arbeitet er aktuell und bis zum Umbau 2018/2019 zu 40 Prozent als Koch im ehemaligen Dienstbotenheim in St. Niklaus/Koppigen.



«Ich bin ein Teil des Heimes, gehöre zum Personal ebenso wie zu den Bewohnern», sagt er. Seine Idee von Smooth-Food – rohe oder gegarte, frische oder gefrorene Lebens- und Nahrungsmittel, die durch schneiden, mixen, pürieren, passieren, pacosieren oder aufschäumen zubereitet und in Form gebracht werden – brachte ihm Einladungen in Fernsehsendungen wie «Aeschbacher» und «Einstein» ein.