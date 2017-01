Züchterjahr leidet unter Vogelgrippe

Ausstellungsverbot

Besonders hart traf das Verbot des Bundes die nationale Ge­flügelausstellung in Martigny. Einerseits war für sie die Zeit äusserst knapp: Nur ein Monat lag zwischen dem Erlass am 16. November und dem ge­planten Termin vom 17./18. Dezember. Zudem waren restlos alle Aussteller betroffen. Un­zählige ehrenamtlich geleistete Stunden hätten sich damit in Nichts aufgelöst, schrieb Jean-Maurice Tièche, der Präsident von Rassegeflügel Schweiz.



Das OK gab sich jedoch «nicht kampflos geschlagen», wie es in einem Brief an die Züchter schrieb. Es lud diese am 25. November kurzfristig zu einem Solidaritätsanlass ein. Statt Rassegeflügel gab es die Bernhardiner der Barry Foundation zu bestaunen. jr