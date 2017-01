Zulaufs Adieu nach dreissig Jahren

Der «Zulauf» ist weit über Roggwil hinaus ein Begriff für feines Brot und das modern-gemütliche Café. Mangels familieninterner Nachfolge hat Peter Zulauf – er wird nächstes Jahr 60-jährig – eine externe Lösung angestrebt. So arbeiten seit Herbst 2015 Samuel und Beatrice Steiner im Betrieb mit.

Per 1. Januar hat das Ehepaar, das zuvor eine Bäckerei in Oberdiessbach mit Filiale in Kiesen geführt hat, den Betrieb übernommen. Der traditionelle Neujahrsapéro in Roggwil von Donnerstagnachmittag war eine Art vi­suelle Übergabe.

Diverse Auszeichnungen

Als der Bäcker, Konditor und Confiseur Peter Zulauf 1987 die kleine Dorfbäckerei von Werner Burri übernahm, wurden weit kleinere Brote gebacken. Zulauf hat den Betrieb zu dem gemacht, was er heute ist.

Kein Wunder, stattete der Branchenverband die Bäckerei Zulauf für Spezialitäten mit Medaillen aus: Gold für den Butterzopf, Silber für den Nidlechueche, Bronze fürs Roggwiler Vollwertbrot. 2016, bereits initiiert vom Ehepaar Steiner, kam Bronze für das Rottaler Kirsch-Möckli hinzu. Neu ins Leben gerufen wurde dienstags bis freitags das frische Fürobe-Brot.

Konzept beibehalten

Im Sommer 2012 freute sich Peter Zulauf über die Wiederer­öffnung des umgebauten, von dreissig auf fünfzig Sitzplätze erweiterten Cafés, das sich als beliebter Treffpunkt etabliert hat. Im Angebot stehen auch Zmorge-Varianten, Snacks und ein leichtes Mittagsmenü. Zunehmender Beliebtheit erfreut sich das Cateringangebot. «Peter Zulauf war ein Garant für Qualität und Fachkompetenz, flexibel für Spezialwünsche», so der positive Tenor bei der Geschäftsübergabe.

Samuel und Beatrice Steiner, seit über einem Jahr mit dem Betrieb vertraut und mit ihren zwei Kindern unweit der Bäckerei wohnhaft, wollen am bisherigen Erfolgsrezept festhalten. Sie sind aber immer für eine Überraschung gut, wenn es beispiels­weise um das Kreieren einer ­neuen Spezialität geht.

Ob Peter Zulauf, der die Zelte voraus­sichtlich neu in Herzogenbuchsee aufschlagen wird, trotz erfolgter Geschäftsübergabe ab und zu im Bäckereibetrieb an­zutreffen sein wird, bleibt offen. Als Verwaltungsrat der Bäckerei-Café Zulauf AG bleibt er dieser jedenfalls auch in Zukunft verbunden. (Berner Zeitung)