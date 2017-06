33 wetzen neu die Messer

33 junge Fleischfachleute konnten am Mittwoch nach bestandener Prüfung richtig zufrieden sein. Kantonalobmann Stephan Holzer vom Fleischfachverband des Kantons Bern übergab ihnen an einer Feier im Ausbildungszentrum (ABZ) für die Schweizer Fleischwirtschaft in Spiez ihren eidgenössischen Fähigkeitsausweis. Darunter waren sieben Frauen (zwei Kandidaten werden eine zweite Chance wahrnehmen müssen). Der ­Gesamtnotendurschnitt beträgt 4,6.

Modernes Tagungszentrum

Das ABZ wurde in den letzten Jahren stark erweitert und mit modernster Infrastruktur versehen. Die Lehrmeister und Lehrlinge des Metzgereigewerbes konnten zusammen ihr modernes Tagungszentrum zum ersten Mal bestaunen und auch die leistungsfähige Gastronomie geniessen.

Nationalrätin Nadja Pieren (SVP, Langenthal) würdigte die Leistungen der neuen Berufsleute: «In eurer Ausbildung gab es sicher viele Hürden, aber ihr habt sie überwunden. Seid stolz auf eure Leistung, ich gratuliere euch dazu.» Und Stephan Holzer ermunterte die neuen Berufsleute: «Ihr habt den ersten Schritt ins neue Leben getan. Für viele von euch werden weitere ­folgen.»

Für musikalische Unterhaltung der Gäste sorgten wiederum die Örgelifäger mit ihren rassigen Weisen.

Fleischfachleute: Marcel Bieri, Langnau i. E., Kevin Bucher, Urtenen-Schönbühl, Luc-Olivier Bürki, Her­zogenbuchsee, Bruno Da Silva, Urtenen- Schönbühl, Dominic Eid, Steffisburg, Jakob Gerber, Süderen, Ulrich Gerber, Süderen, Patrick Henry Graber, Wichtrach, Ken Josi, Frutigen, Vanessa Klossner, Horboden, Ueli Kohler, Wasen i. E., Tanja Kratzer, Neuenegg (Note 5,6), Patrick Lauper, Seedorf, Luca Leuenberger, Herzogenbuchsee, Thomas Mori, Rüdtligen, Nicole Nydegger, Rüschegg-Gambach, Jasmin Nyffeler, Huttwil, Dario Rieder, Längenbühl, Lorenz Röthlisberger, Bowil, Sarine Ryser, Madiswil, Stephan Schenk, Kappelen, Angela Sommer, Rüderswil, Kurt Stalder, Eggiwil, Jens Stauffer, Grindelwald, Andrea Steffen, Ortschwaben (Note 5,4), Marco Trauffer, Hofstetten b. Brienz, Cyril Wils, Biel, Danilo Zahnd, Rüschegg Heubach, Jasmin Zenger, Heimberg (Note 5,5), Patric Zürcher, Frutigen.

Fleischfachassistenten: Thomas Jöhr, Boll, Nico Obrecht, Bettlach (Berner Zeitung)