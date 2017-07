3500 Besucher genossen Open-Air-Feeling am Blausee

Die Atmosphäre ist eigentlich immer besonders: die Berge, die Bäume, der See, der Himmel. Vor dieser Kulisse einen Kinoabend zu verbringen, ist ein Erlebnis. Das natürlich aber noch an Reiz gewinnt, wenn auch das Wetter mitspielt. Das war in dieser Saison, die am vergangenen Wochenende abgeschlossen wurde, mehrheitlich der Fall und hat sich positiv auf die Bilanz ausgewirkt, wie Stefan Staub, Direktor der Blausee AG, erklärt: «Wir können eine sehr gute Bilanz ziehen. Wir hatten zwei schöne Wochen.

Und auch die dritte Woche war trotz schlechteren Wetters noch gut besucht.» Das Angebot «Dine & Cinema», der Kinobesuch mit zum Film passendem Dreigangmenü, sei an den jeweils drei Freitagen und Samstagen nahezu ausgebucht gewesen. Insgesamt kamen circa 3500 Besucher zu den elf Filmvorführungen unter freiem Himmel und damit deutlich mehr als im Vorjahr, als der Grossteil der Abende verregnet worden war. Ein Film stach dabei noch heraus. Stefan Staub: «Bei ‹Plötzlich Papa› am 17. Juni hatten wir fast 600 Besucher hier. Viele sassen auf Decken auf der Wiese. Es war eine sehr schöne Atmo­sphäre.»

Film oder Wetter wichtiger?

Was ist denn aber entscheidender für eine gute Open-Air-Saison: die Filmauswahl oder das Wetter? «Das spielt beides Hand in Hand», meint Staub, und der muss es wissen. Schliesslich war das bereits die 20. Spielzeit am Blausee, stets unterstützt von einigen Partnern und Sponsoren, die zum Teil von Anfang an dabei sind. «Ohne die wäre das Kino-Open-Air so nicht durchzuführen», erklärt der Direktor.

Weil nach dem Open Air auch vor dem Open Air ist, ist der Blick von Stefan Staub bereits aufs kommende Jahr gerichtet. Das Datum steht jedenfalls bereits: 14. bis 30. Juni. Wie das Wetter dann wird, lässt sich nicht absehen, aber die Kulisse wird wieder einmalig. (Berner Oberländer)