40'000 Skifans besuchten die Weltcup-Rennen

Alexis Pinturault erringt beim Riesenslalom in Adelboden seinen vierten Saisonsieg. Der Franzose schlägt Marcel Hirscher in einem grossartigen Duell um vier Hundertstel. Mehr...

Am Samstag werden die Berner Oberländer Weltcuprennen mit dem Riesenslalom­klassiker in Adelboden eröffnet. Fahrer aus der Region steht am Chuenisbärgli aber keiner am Start. Gründe gibt es zuhauf. Eine Ursachenforschung. Mehr...