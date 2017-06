ARA wird ständig effizienter

Mit dem Verkauf von Strom und Wärme, die sie mit einem Blockheizkraftwerk aus Klärgas produziert, mit Biogas und Abwärme aus dem Wasser, mit der Fremdschlammbehandlung und weiteren Leistungen erwirtschaftet die ARA Region Interlaken so viel Ertrag, dass sie etwa ein Viertel ihres Aufwands selber decken kann.So blieben den 15 Verbandsgemeinden 2016 noch Nettokosten von 1,73 Millionen Franken, das sind 227'046 Franken weniger als budgetiert.

30 Prozent dieses Aufwands machen allein die Abwasserabgabe an den Kanton und die neue Abwasserabgabe an den Bund aus, mit der die Aufrüstung grosser Kläranlagen (etwa der ARA in Thun) für die Beseitigung von schädlichen Mikroverunreinigungen unterstützt wird. «Ohne diese Abgaben sind die Netto­betriebskosten für die ARA Interlaken immer noch gleich wie vor zehn Jahren», sagte Finanzverwalter Stephan Oberli an der Delegiertenversammlung vom Donnerstag in Bönigen.

Schritt für Schritt besser

Als Gründe für das gute Resultat nannte Präsident Kaspar Boss neben Sparbemühungen die stete Investition in eine bessere Effizienz. «Auch nach der Ausbauetappe 3 mit Sanierung der ganzen Abwasserstrasse bis 2014 gehen wir mit kleinen Schritten vorwärts.»

Einer dieser Schritte war noch ein Garantiefall aus der grossen Sanierung: Die Beckenwände der Belebtschlammbiologie benötigten eine neue Beschichtung, weil die erste nach kurzer Zeit schon abgeschabt war. Daneben wurden aber auch das Pumpwerk im Englischen Garten und die Schlammbehandlung verbessert, wie Klärmeister Hans Peter Abegglen berichtete. Als Nächstes stehen unter anderem die Schlammentwässerungsanlagen auf dem Sanierungsprogramm. Zudem werden nach und nach Pumpen und andere Werke des weit verzweigten Abwassersystems in die Verbundsteuerung integriert, damit sie von der ARA aus bewirtschaftet werden können.

Insgesamt wird die Klärleistung verbessert, und damit sinken die Kosten für die Abwasserabgabe.

Fremdwasseranteil gesunken

Einen Beitrag zur Kosteneinsparung leisten auch die Gemeinden, die ihre Kanalisationen sanieren und so weniger Abwasser anliefern; so sank der Fremdwasseranteil allein in der Gemeinde Interlaken im letzten Jahr um 35 Prozent. Und schliesslich können auch die Abwasser-«Produzenten» sparen helfen, indem sie etwa ihr Frittieröl vorschriftsgemäss bei der ARA oder bei den Sammelstellen ihrer Gemeinden abliefern (Kasten).

Die Delegiertenversammlung genehmigte Betriebsbericht und Rechnung 2016, den Kostenverteiler, das Budget 2018, den Investitionsplan bis 2022 und die Aktualisierung des Organisationsreglements diskussionslos. Mit Applaus wurde Max Ritter als Vertreter von Unterseen in den Vorstand gewählt. Ungern liess der Verband seinen Vorgänger Werner Feuz ziehen, der unter anderem als Vizepräsident während der grossen Sanierungsphase wertvolle Dienste geleistet hat. (Berner Oberländer)