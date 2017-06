Air Glaciers kritisiert Gemeinderat

Der Bundesrat hat das Objektblatt für den Heliport Lauterbrunnen und damit dessen Zukunft im Sachplan Infrastruktur der Luftfahrt SIL festgelegt. «Die Rahmenbedingungen für den ­Betrieb des Heliports Lauter­brunnen richten sich nach der bisherigen Nutzung der letzten fast fünfzig Jahre durch die Air-Glaciers», sagt Basisleiter Michael Jaun. Seine Firma sei als Betriebsgesellschaft aufgeführt.

Planung zunichtegemacht

Umso verwunderlicher und befremdender sei der Entscheid des Gemeinderates, vor der Publikation des Objektblatts Heliport Lauterbrunnen ein zweites Helikopterunternehmen auf dem Flugfeld anzusiedeln. Denn der Gemeinderat wolle die neu gegründete BEO Helicopter ab dem selben Flugfeld operieren lassen.

Die Auflagen im Objektblatt liessen weder den Ausbau des Helibetriebes noch eine wirtschaftlich sinnvolle Aufteilung auf zwei Unternehmen zu. Ganz zu schweigen von den Sicherheitsproblemen, die zwei Betriebe auf so engem Raum mit sich bringen würden. «Die Stationierung eines zweiten Un­ternehmens hat zur Folge, dass die Air-Glaciers ihre geplanten Investitionen in die Erneuerung der Flugplatzinfrastruktur und Lärmschutzmassnahmen per sofort stoppen müsste», sagt Jaun.

Das betreffe Investitionen im Umfang von weit über einer Million Franken, die grösstenteils dem einheimischen Gewerbe zugutekommen würden. «Das SIL-Objektblatt zum Heliport Lauterbrunnen wurde von der Air-Glaciers, der Gemeinde Lauterbrunnen und dem Bundesamt für Zivilluftfahrt gemeinsam ausgearbeitet.» Das Ausscheren der Gemeinde stelle das nun infrage.

Martin Stäger, Gemeindepräsident von Lauterbrunnen, erklärt auf Anfrage, dass es erst einmal ein Grundsatzentscheid des Gemeinderates gewesen sei: «Wir erhielten von der BEO Helicopter eine Anfrage, ob sie die Flug­felder auch nutzen könne.» Das habe man bejaht, schliesslich herrsche Gewerbefreiheit. Das schmälere aber in keinster Weise die gute Zusammenarbeit mit der Air-Glaciers. Wie die gemeinsame Nutzung konkret aussehen soll, müssten Planungen beantworten.

Der Entscheid des Bundesrates betreffend den SIL habe man noch nicht erhalten. Bei einer neuen Situation müsste der Flugfeldperimeter angepasst werden.» «Unabhängig davon müssen wir die aktuellen Ver­träge mit der Air-Glaciers be­treffend die Flugfeldnutzung neu ausarbeiten, denn diese stammen aus dem Jahr 1983.»

Nicht als Kampfansage

Christian von Allmen, Basis­leiter und Pilot der BEO Helicopter, sieht seine Anfrage an den Gemeinderat nicht als Kampfansage an die Air-Glaciers. «Wir wären froh, wenn wir unseren Hubschrauber unterstellen könnten, besonders im Winter.»

Jetzt stehe das Gerät dort, wo seine Firma Arbeit habe. Er operiere im ganzen Oberland, «Flugfelder kann man heute keine neuen mehr errichten». Deshalb sei ein Anschluss in Lauterbrunnen naheliegend. Punkto Konkurrenz ist er der Ansicht, dass es genügend Aufträge geben würde, denn im Kanton operierten mehrere Helikopterfirmen. (Berner Zeitung)