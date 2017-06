Alles zum Schutz der Bevölkerung

Eine eindrückliche Ausstellung von Spezialfahrzeugen, Rettungsgeräten, Schutzeinrichtungen und dergleichen mehr waren am Samstag vor den Hangars des Militärflugplatzes in Unterbach aufgestellt. Die Betriebs- und Feuerwehren aus dem Hasli, vom Flugplatz, der KWO und aus Brienz zeigten vom Öl- und Gaswehrlastwagen bis zum Flugfeldlöschfahrzeug, das mit 12 Bar Druck seine 6600 Liter Wasser in eineinhalb Minuten zum Einsatz bringt, ein ganzes Arsenal an Geräten und Einrichtungen.

Zeigen, was man wofür hat

«Wir haben uns zum Ziel gesetzt, der Bevölkerung zu zeigen, was in der Region alles vorhanden ist und wofür die teueren Investitionen dienen», erklärte der Meiringer Feuerwehrkommandant Bruno Hählen, der als OK-Präsident amtete. Bei den vier Demonstrationen konnten die Besucherinnen und Besucher das Zusammenspiel der Einsatzkräfte verfolgen.

So waren bei der Personensuche mit Hund oder bei Verkehrsunfällen immer verschiedene Einsatzkräfte gefordert. Es ging den Organisationen bei den attraktiven Demonstrationen auch darum, das Interesse beim Nachwuchs zu wecken. Feuerwehren oder Samariter haben oft Mühe, altersbedingte Lücken in ihren Teams zu füllen, nannte Hählen ein weiteres Ziel des Anlasses.

Training für den Ernstfall

Bei der Schlussdemonstration waren die Kantonspolizei, die Feuerwehr und der Rettungsdienst zu einer gestellten Frontalkollision mit zwei eingeklemmten Schwerverletzten aufgeboten. «Mit gemeinsamen Übungen wird das Zusammenspiel trainiert, damit wir im Ernstfall effizient helfen können», erwähnte Heinz Burkhalter von der Kantonspolizeiwache Meiringen.

Er kommentierte die Arbeiten der Streifenwagenbesatzung bis zum Eintreffen der Feuerwehr und des Rettungswagens. Von der Absicherung der Unfallstelle bis zur Sammelstelle der Verletzten, der Spurensicherung oder dem Aufgebot von Spezialdiensten gab es eine Menge zu tun.

Die Feuerwehr Brienz befreite die Verletzten, indem sie kurzerhand mit der hydraulischen Schere die Limousine in ein Cabrio verwandelte, damit der Rettungsdienst den Abtransport vornehmen konnte.

In seiner Dankadresse an die über 60 Mitwirkenden aus den beteiligten Organisationen zeigte sich Bruno Hählen erfreut über das rege Interesse der zahlreichen Besucher. (Berner Oberländer)