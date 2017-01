Asylheim wird noch nicht benötigt

Das ehemalige Unterkunftsgebäude der Armeeapotheke liegt tief verschneit am Dorfeingang von Kandersteg. Die grauen Militär-Gebäude vis-à-vis sind bereits zum Verkauf ausgeschrieben, doch die Unterkunft wird noch benötigt – wenn auch nicht sofort. Sie ist die strategische Unterkunftsreserve des Kantons, sollten plötzlich die Zahlen von unbegleiteten minderjährigen Asylbewerbern (UMA) stark zunehmen.

Deren Betreuung übernimmt im Auftrag des Kantons die Zentrum Bäregg GmbH. Aktuell sind Bäregg-Wohnheime in Unterseen, Grindelwald und Beatenberg in Betrieb. «Unsere Unterkünfte sind gut belegt, aber nicht voll ausgelastet», sagt Daniela Enzler, die für die Information zuständig ist.

In Betrieb gehen würde Kandersteg, wenn zudem auch die hundert Plätze im Ankunftszentrum der Firma in Huttwil besetzt wären. So wird auch die Rolle von Kandersteg ­erklärt: «Mit Reservestandorten sind wir auf einen allfälligen Anstieg der Anzahl unbegleiteter Kinder, die im Rahmen des Asylverfahrens vom Bund dem Kanton Bern zugewiesen werden, vorbereitet. Es wird sichergestellt, dass jederzeit alle Kinder untergebracht und betreut werden können und keine Engpässe entstehen», sagt Enzler. Der Berner Anteil an diesen Asylbewerbern beträgt 13,5 Prozent.

«Prognose schwierig»

Gemäss interner Statistik befanden sich am 13. Januar 446 un­begleitete minderjährige Asylsuchende in der Zuständigkeit des Amts für Migration und Personenstand (MIP) des Kantons Bern und wurden durch die Gesellschaft Zentrum Bäregg betreut, unterstützt und untergebracht. Hannes Schade, wissenschaftlicher Mitarbeiter im MIP, sagt aber, dass «eine Prognose aufgrund der hohen Volatilität im bernischen Asylbereich äusserst schwierig» sei.

«Festzuhalten ist, dass zum jetzigen Zeitpunkt alle dem Kanton zugewiesenen Kinder in den bestehenden Wohnformen untergebracht und betreut werden können.» Nach abnehmender Häufigkeit kommen diese Kinder und Jugendlichen aus Afghanistan, Eritrea, Syrien und Somalia.

«Im ersten Halbjahr 2016 wurden total 14'277 Asylgesuche gestellt. Nach vergleichsweise hohen Gesuchseingängen in den Monaten Januar und Februar, sank die Zahl der in der Schweiz gestellten Asylgesuche im 2016 etwa auf das Niveau des Vorjahres.» So wird die allgemeine Lage vom Staatssekretariat für Migration beschrieben.

Anpassungen wenn nötig

Frühestens ab Januar hätte die UMA-Unterkunft in Kandersteg bereit sein sollen. Wie ist der aktuelle Stand? Konkret wurden seit der öffentlichen Information über das Wohnheim im letzten September noch keine grossen Vorbereitungen getroffen. «Die Unterkunft ist derzeit nicht bewohnbar. Die Umbauten werden vorgenommen, wenn dies aufgrund steigender Migrationszahlen angezeigt scheint.

Es müssten grundlegende Anpassungen vorgenommen werden, das betrifft beispielsweise die Waschräume und die Küche.» Innerhalb von vier bis sechs Wochen könnte jedoch das Gebäude eingerichtet und als Notunterkunft betrieben werden.

Dann würde auch die Gemeinde eingebunden, da alle Kinder unter 16 Jahren volksschulpflichtig sind, wie Daniela Enzler erklärt. Die Idee eines runden Tisches mit Beteiligung der lokalen Bevölkerung wie an anderen Standorten wurde bereits im September vorgeschlagen.

Rund um die Uhr sind in den UMA-Unterkünften Fachpersonen anwesend, die sich um die ­Betreuung der Kinder kümmern. Hinzu kommt die interne Schule durch ausgebildete Lehrpersonen als Teil der Tagesstruktur ­jener Kinder, für die kein öffent­liches Angebot zur Verfügung steht.

Weitere Dienste wie Administration, technischer Dienst, Information und Entwicklung, Case-Management, Bildung und Beruf sind bei der Betreuungs­organisation Bäregg zentral organisiert. Diese Mitarbeitenden be­suchen die Wohnheime aber bei Bedarf. Hans Rudolf Schneider (Berner Oberländer)