Auch eine andere Destination ist denkbar

Die Positionen waren bereits im Vorfeld klar abgesteckt. Auf der einen Seite Lenk Tourismus, deren Mitglieder sich Ende März deutlich gegen einen Beitritt zur geplanten Tourismusorganisation Adelboden-Lenk-Kander­steg (TALK) ausgesprochen hatten.

Und auf der anderen Seite der Kanton Bern, vertreten durch Volkswirtschaftsdirektor Christoph Ammann (SP), der gegenüber dieser Zeitung noch einmal bekräftigt hatte: Gehört Lenk ­keiner der durch Zusammenschlüsse entstandenen Tourismusdestinationen an, fliessen ab November keine Mittel aus der Beherbergungsabgabe dorthin wieder zurück.

Keine Destination – kein Geld

Daran hat auch das Gespräch der beiden Parteien am vergangenen Freitag in Bern nichts geändert, das nach eigener Aussage offen und konstruktiv gewesen ist. «Die Gelder aus der Beherbergungsabgabe können dann fliessen, wenn Lenk einer Destination angehört», stellt Ammann klar und fügt an: ob das TALK sei oder eine andere, spiele erst einmal keine Rolle.

Entscheidend sei, dass es sich um ein Gebilde handle, das die Kriterien der Verordnung zum Tourismusentwicklungsgesetz erfülle: eine Organisation als juristische Person mit mehr als einer Million Übernachtungen pro Jahr und Marketingbeiträgen von mehr als einer Million. Ammann sei nach eigenen Angaben entschlossen, die Destinationsverdichtung abzuschliessen und das geltende bernische Recht einzuhalten.

Fühler nach Westen

Die Vertreter von Lenk Tourismus wollen in den nächsten zwei bis drei Monaten konkrete Vorschläge erarbeiten und diese den Partnern im Gebiet der Destination Berner Oberland Mitte und der Volkswirtschaftsdirektion vorstellen.



Wie eine solche Lösung aussehen könnte, sei noch völlig offen, erklärt Heinrich Summermatter, der als Vorstandsmitglied von Lenk Tourismus mit nach Bern gereist war. Einen Beitritt zu TALK in der momentanen, starren Struktur lehne man weiter ab. «Wir werden unsere Fühler auch gegen Westen ausstrecken», so Summermatter. Man wolle geografisch flexibel sein, suche aber keinen Alleingang.

«Die Wogen gingen hoch, aber jetzt wollen wir zusammenarbeiten.» Und dabei aufs Tempo drücken: «Die Situation im Bergtourismus erlaubt es uns nicht, nur eine Minute mit vermeidbaren und unfruchtbaren Querelen zu verlieren.»

