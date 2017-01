Auf der Metanoia-Route die Eiger-Nordwand hoch

Die Route «Metanoia» wurde im Winter 1991 vom Amerikaner Jeff Lowe in einer Solo-Begehung eröffnet. Bisher verliefen alle weiteren Begehungsversuche erfolglos. Erst jetzt konnten sich Thomas Huber, Stephan Siegrist und Roger Schäli die erste Wiederholung sichern, wie Ersterer per Medienmitteilung schreibt.

Im Dezember hätten sich die Profialpinisten Stephan Siegrist, Ringgenberg, Roger Schäli, Sörenberg, und Thomas Huber aus Deutschland aufgemacht, «um eine der legendärsten Routen der Alpen zu klettern».

Die Metanoia-Route führt zwischen den zwei bekannten Routen Heckmair und John-Harlin-Direttissima in die Ideal-Direttissima. Roger Schäli hat bereits 2010 zusammen mit dem Deutschen Robert Jasper die erste freie Begehung über fast die ganze John-Harlin-Route gemacht.

Die Chronik des Aufstiegs

Huber, Schäli und Siegrist starteten in der Woche vor Weihnachten ihren ersten Versuch. Wetterbedingt mussten sie diesen jedoch etwa 70 Meter links vom Zentralband nach ihrem Biwak abbrechen. Ein zweiter Versuch am 28. Dezember musste nach Einbruch eines Sturmes kurz unterbrochen werden.

Am 29. Dezember setzten die drei Alpinisten ihren zweiten Versuch fort. Sie biwakierten wieder etwa 70 Meter links vom Zentralband und setzten am nächsten Tag die Route fort. Am Abend des 30. Dezember erreichen die drei Profisportler den Ausstieg der Metanoia. Sie konnten damit die erste Wiederholung der Route sichern.

Die Erstbegehung von John Lowe im Video Quelle: vimeo.com/Jeff Lowe

Ihr berühmter Vorreiter Lowe war unter anderem bekannt dafür, 1979 eine Solo-Begehung der Südwand des Ama Dablam geklettert zu haben. Zudem konnte er 1978 den bis dato höchsten Punkt des Latok I erreichen. Dazu gehen über 1000 Erstbegehungen weltweit auf sein Konto.

Lowe hat massgeblich an der Entwicklung der ersten Eisschraube sowie Cams mitgearbeitet und die global gültige Schwierigkeitsskala für Eis- und Mixedrouten erfunden.

Mit einfachster Ausrüstung

Als der 1991 persönlich angeschlagene Lowe eine direkte Linie durch die Nordwand des Eigers solo klettern will, will er damit den Pioniere des extremen Alpinismus Tribut zollen, die die grössten alpinen Wände mit primitiver Ausrüstung und Technik angegangen waren. Lowe habe damals gesagt: «Daher bin ich auch ohne Bohrhaken geklettert. In der Hoffnung, dass Metanoia ein Beispiel dafür wird, was man auch ohne sie schaffen kann.»

Nach neun Tagen kommt Lowe unter widrigsten Bedingungen am Ausstieg an. Die Begehung war für Lowe eine Art Pfad zur Erleuchtung. Er nannte seine Route «Metanoia», was im griechischen etwa «Innere Umkehr, Gewinnung einer neuen Weltsicht» bedeute.

«Eines der Highlights meiner 37 Besteigungen in der Eigernordwand.»Stephan Siegrist, Alpinist

Er äussert sich auch über die erste Wiederholung seiner Route: «Ich bin sehr glücklich und dankbar darüber, dass sie die Route schwer, kühn, sehr schön und visionär fanden.»

Für den Ringgenberger Stephan Siegrist war die Begehung «eines der Highlights meiner 37 Besteigungen in der Eigernordwand.» Auch Roger Schäli äussert sich euphorisch: «Die Metanoia war mein grösstes Abenteuer. Die Route hat mich inspiriert, mehr alpine Herausforderungen zu suchen.»

