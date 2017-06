Auf und neben der Treppe

Mülenen Am 4. Juni findet zum 15. Mal der Niesentreppenlauf statt. Sämtliche Sieger der letzten Jahre sind an ­diesem Berglauf über die Diensttreppe der Niesenbahn am Start. Während des Rennens wird der Bahnbetrieb eingestellt. Mehr...

Von Bruno Petroni 25.05.2016