BLS-Reisezentrum und Tourismusbüro zügeln

BLS und Frutigen Tourismus unter einem Dach: Das neue Tourismus- und Reiseberatungszentrum wird Anfang Januar am Bahnhof Frutigen eröffnet. «Durch die Zusammenarbeit profitieren Einheimische und Gäste von einem breiteren Dienstleistungsangebot an zen­traler Lage. Zudem können die Mitarbeitenden des BLS-Reisezentrums die Kundschaft von Frutigen Tourismus auch dann beraten und bedienen, wenn die Schalter von Frutigen Tourismus nicht besetzt sind», schreibt die BLS in einer Mitteilung. Unter anderem dank Beiträgen von Gemeinde und Gewerbe kommt der Umzug der Tourismusorganisation an den wichtigen Umsteigeort Bahnhof zustande.

Drei Monate umgebaut

Das Reisezentrum befindet sich bereits heute im Bahnhof und ­bezieht die neuen Räumlichkeiten am Freitag. Frutigen Tourismus zieht in der Altjahreswoche von der Dorfstrasse an den Bahnhof um. Für das Angebot hat die BLS in den letzten drei Monaten den Wartesaal und Lagerräume umgebaut. Der Wartesaal befindet sich neu neben dem Tourismus- und Reisezentrum. Die Räumlichkeiten, in denen sich das Reisezentrum bis anhin befand, wird die BLS künftig vermieten.

Besucherzentrum im Frühling

In Frutigen saniert die BLS ­zurzeit auch das historische Bahnhofgebäude, den alten Bahnhof. Das BLS-Besucherzentrum, welches unter anderem Führungen im Lötschberg-Basistunnel anbietet, wird im Frühling in das Erdgeschoss des alten Bahnhofs einziehen.

Info:Das neue Tourismus- und Reiseberatungszentrum am Bahnhof Frutigen wird am Donnerstag, 5. Januar, um 17 Uhr mit einem Fest eingeweiht. Zwischen 16 und 19 Uhr können Interessierte die neuen Räumlichkeiten besichtigen. (hsf/pd)