Beat Meier übernimmt das Präsidium der Burgergemeinde

An der Burgergemeindeversammlung wurde Burgerrats- und Burgergemeindepräsident Ueli Wittwer verabschiedet. Vor 28 Jahren wurde er in den Rat gewählt. Am 1. Januar 2009 übernahm er das Präsidium. Wegen Amtszeitbeschränkung tritt er nun zurück. Anhand der von Markus Meier erstellten Präsentation fasste Vizepräsident Beat Meier Wittwers Amtszeit zusammen. «Es wurde einiges bewegt und vor allem viel geschaufelt», erklärte er den 78 an­wesenden Stimmberechtigten. Tatsächlich entstand in diesen Jahren in der Burgergemeinde eine grosse Bautätigkeit. Das grösste Projekt war wohl die Überbauung Bachtelen, bei welcher nun auch die dritte Etappe abgeschlossen und bezugsbereit ist. Die Burgergemeinde beteiligte sich am Bau des Wärmeverbundes und des Altersheims. Ein grosses Thema sei auch immer wieder der Kiesabbau gewesen.

Unvergesslich sei für ihn die Sitzung vom 20. April 2010 in Bern, als der Präsident in Begleitung von Ratsmitgliedern Regierungsrätin Barbara Egger-Jenzer überzeugen konnte, der Burgergemeinde das Amtshaus Wimmis zu annehmbaren Konditionen zu verkaufen, erwähnte der Laudator.

Zwei neue Ratsmitglieder

Neben dem Präsidenten wurden Beatrice Schmid-Pfister (Wohlfahrt) und Nik Ast (Forst) verabschiedet. Einstimmig wählte die Versammlung für die vierjährige Amtszeit die vier bisherigen Ratsmitglieder Christian Lehnherr, Beat Meier, Markus Meier und Cornelia Wittwer sowie die beiden neuen Mitglieder Sonja Lörtscher und Thomas Wittwer. Neuer Burgerrats- und Burgergemeindepräsident ist Beat Meier, das Vizepräsidium übernimmt Markus Meier.

Finanzen im Lot

Cornelia Wittwer präsentierte das Budget 2017. Bei einem Aufwand von 1,294 Millionen Franken und ordentlichen Abschreibungen von 400 000 Franken wird mit einem Ertragsüberschuss von 44 800 Franken gerechnet. Damit wird das Eigenkapital Ende 2017 auf 6,731 Millionen Franken geschätzt. Das Budget und der Barnutzen pro anspruchsberechtigter Person von 150 Franken wurden einstimmig angenommen. Die Eyfeldscheune wird abgebrochen und durch einen Neubau ersetzt. Der dafür benötigte Kredit von 170 000 Franken ebenso wie der Anteil von 160 000 Franken für den Ersatz des Elektrofilters in der Wärmezentrale wurden einstimmig abgesegnet.

(Berner Zeitung)