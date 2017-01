Bestellung an Petrus

Nein, Cüpli zum Anstossen gibts keins heute. Zu enttäuscht sind nicht nur das ganze Lauberhorn-OK und Zigtausende von Frau Holle im Stich gelassener Zuschauer vor Ort und am TV, sondern auch der Cüpliautor selber. Ömel im ersten Moment. Aber Achtung: Ein Blick in die 87-jährige Statistik des Weltcupklassikers zeigt, dass es schon früher zu Rennabsagen gekommen ist. So wurde bereits die vierte Austragung im Jahr 1933 nicht durchgeführt – interessanterweise «aus Gründen, die nur Lauberhorn-Gründer Ernst Gertsch kennt», wie den Lauberhorn-Annalen zu entnehmen ist.

Der ehemalige Chefredaktor des Oberländischen Volksblattes (OV), Ueli Flück, erinnert sich, dass bei seinem allerersten Lauberhorneinsatz als Schreiberling vor 44 Jahren das Lauberhornrennen wegen Schneemangels an der First drüben ausgetragen werden musste. Vor drei Jahren erstellte Flück anlässlich des Rücktritts seines Freundes Viktor Gertsch als OK-Präsident eine kleine Statistik.

Auf den heutigen Tag aktualisiert besagt diese, dass in Wengen seit 1971 genau 113 Rennen hätten ausgetragen werden können, wenn das Wetter mitgemacht hätte. So waren es aber nur deren 88, was einer Ausfallquote von 22 Prozent entspricht: Sieben Rennen wurden ersatzlos gestrichen und deren 18 an anderen Orten ausgetragen (letztmals vor 19 Jahren der Slalom in Veysonnaz).

Wengen hat aber auch sechs Abfahrten von anderen Veranstaltern übernommen - zum letzten Mal im Jahr 1988 (von Val d’Isère geerbt). In den ersten sieben der letzten zehn Jahre hatten die Lauberhorn-Veranstalter Glück und Sonnenschein in Serie. Erst bei den letzten vier Austragungen kam es jeweils zum Meteopoker: Nach der verkürzten Abfahrt von 2014 wurde das Rennen im Folgejahr nur dank einer genialen Terminrochade möglich (Slalom am Samstag, Abfahrt erst am Sonntag).

Letztes Jahr riss der Nebel erst unmittelbar vor Rennbeginn auf, und mit der Zieldurchfahrt des letzten Fahrers im Ziel meldete sich die graue Wand wieder zurück. Fazit: Kein Grund zum Cüpli-Anstossen. Aber auch kein Grund, die Köpfe hängen zu lassen. Das Schönwetter für den 12. bis 14. Januar 2018 ist schon bestellt. Ob sich dies Petrus auch so notiert hat? (Berner Oberländer)