Chalet nach Brand unbewohnbar

An der Stutzstrasse in Grindelwald brannte am Dienstagvormittag ein Haus. Leserbilder zeigen eine riesige Rauchsäule, die aus dem Dorf emporsteigt. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Dachstock des Chalets bereits in Vollbrand.

Das Feuer konnte unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Im Anschluss an die Löscharbeiten musste das Dach des Chalets gesichert werden. Dies teilte die Kantonspolizei Bern am Dienstagnachmittag mit.

Zum Zeitpunkt des Brandes befanden sich keine Personen im Wohnhaus. Ein Hund konnte durch die Einsatzkräfte rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden. Für die betroffenen Personen der drei Wohnungen, welche durch das Feuer unbewohnbar wurden, konnten private Lösungen gefunden werden.

Im Einsatz standen neben der Kantonspolizei Bern insgesamt rund 50 Angehörige der Feuerwehr Grindelwald und der Feuerwehr Bödeli sowie eine vorsorglich aufgebotene Ambulanz.

Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen zur Brandursache sowie zur Höhe des entstandenen Sachschadens aufgenommen. (mb/pkb)