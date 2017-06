Chalet niedergebrannt – Hund gerettet

Am Dienstagmorgen um 10.20 Uhr ging bei der Kantonspolizei Bern der Alarm ein: An der Stutzstrasse im Wärgistal (Grindelwald) brannte ein Haus. Beim Eintreffen der umgehend ausgerückten Einsatzkräfte stand der Dachstock des Chalets bereits in Vollbrand. In der Folge konnte das Feuer unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Im Anschluss an die Löscharbeiten wurde das Dach des Chalets gesichert.

Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs befanden sich keine Personen im Wohnhaus. Ein Hund konnte durch die Einsatzkräfte rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden. Für die betroffenen Bewohner der drei Wohnungen konnten private Lösungen gefunden werden. Im Einsatz standen nebst der Kantonspolizei Bern insgesamt rund fünfzig Mann der Feuerwehr Grindelwald, verstärkt durch die Feuerwehr Bödeli sowie eine vorsorglich aufgebotene Ambulanz.

Die Kantonspolizei hat Ermittlungen zur Brandursache sowie zur Höhe des entstandenen Sachschadens aufgenommen. (bpm/pkb)