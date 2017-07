Chance – oder Ausverkauf der Heimat?

«Mir ist’s wohl, dass ich ein Land kenne wie die Schweiz ist. Nun geh mir’s wie’s wolle, hab ich doch immer da einen Zufluchtsort.» Mit diesem Zitat von Johann Wolfgang von Goethe, datiert auf das Jahr 1775, beginnt Sophie Etterli ihre Diplomarbeit für die Höhere Fachprüfung Immobilientreuhand.

Doch dann konzentriert sich die Mitinhaberin der Interlakner Zumkehr & Etterli AG auf Gegenwart und Zukunft. Denn, wie sie festhält, je länger, je öfter wird in Hotels logiert, die nicht mehr in einheimischem Besitz sind: «Hotelgäste werden im Berner Oberland zunehmend auch zu Hoteleigentümern.»

Basierend auf einer Umfrage bei 32 Experten aus der Finanz- und Tourismusbranche sei festzuhalten, dass in den vergangenen drei Jahren bei Handänderungen fast die Hälfte aller Oberländer Hotels an ausländische Investoren übergegangen sind.

Genaue Zahlen seien leider nicht verfügbar wegen fehlender Datenerhebungen und der nicht transparenten Eigentumsstrukturen von juristischen Personen, die von den Interessenten für den Hotelkauf vorgeschoben werden.

Aber was sind die Gründe für das stetig wachsende Kaufinteresse ausländischer Investoren an Berner Oberländer Hotels? Und kommt der Trend einem Ausverkauf der Heimat gleich – oder eröffnen sich neue wirtschaftliche Chancen?

Besonders geschätzt werden Sicherheit und Währung

Mit einer zweiten Umfrage, dieses Mal bei ausländischen Hotelinvestoren, eruierte Sophie Etterli deren Gründe für den Im­mobilienkauf. 29 von 50 angeschriebenen Investoren gaben Auskunft. An erster Stelle – nicht überraschend – wurde die «langfristige Kapitalanlage» genannt, zumal nicht mit steigenden Zinsen und damit sinkendem Marktwert der Immobilien zu rechnen sei.

Knapp dahinter – auch für ­Etterli einigermassen überraschend – folgten «sicheres Land» und «stabile Währung». Letztere Gründe wurden von den dazu ebenfalls befragten Fachleuten sogar mit Abstand als am wichtigsten eingestuft.

Zurück zu den Investoren. Fast 90 Prozent von ihnen beantworteten die Frage, ob sie ein weiteres Hotel erwerben wollen, mit «ja» oder «vielleicht». 17 Prozent der Befragten besitzen bereits Hotels in anderen Ländern.

Aber was gefällt ihnen ausgerechnet am Berner Oberland? Hier steht die Natur mit 86 Prozent klar an erster Stelle, gefolgt von «Sauberkeit» (38 Prozent) und «Freundlichkeit der Einwohner» (31 Prozent), während beispielsweise «Abenteuersport» nur gerade auf 24 Prozent kommt.

Die junge Generation ist weniger interessiert

Gemäss der Studie gib es im Berner Oberland inklusive der Region Thun 478 Hotelbetriebe. Dies entspricht 73 Prozent aller Hotels im Kanton Bern und 10 Prozent in der Schweiz. Durchschnittlich 414 von ihnen waren im Erhebungsjahr 2016 geöffnet, im Monat August waren es sogar deren 462.

In den vergangenen drei Jahren wurden 45 Prozent der Oberländer Hotels mit Besitzänderung – so schätzen die Experten – an Ausländer und 25 Prozent an Schweizer verkauft, 30 Prozent ging an die nächste Generation über.

«Die junge Generation sieht die enormen Präsenzzeiten, im Vergleich zu den teils moderaten Verdienstmöglichkeiten.»Sophie Etterli

Was sind die Gründe für einen Verkauf? Sophie Etterli: «Die junge Generation sieht die enormen Präsenzzeiten, im Vergleich zu den teils moderaten Verdienstmöglichkeiten.» Anders gesagt: Für viele Junge ist der Hotelbetrieb schlicht zu arbeitsintensiv.

Auch würden viele Hotels unter «einem aufgestauten Unterhalt leiden, wofür der jungen Generation die Eigenmittel fehlen und eine Finanzierung wegen der strengen Richtlinien der Banken oft kaum möglich ist».

Die Analyse zeichnet ein positives Bild

Mit einer sogenannten Swot-Analyse von Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken wägt die Studie sodann Vor- und Nachteile von Hotelverkäufen an ausländische Investoren ab. Unter anderem erwähnt sie die zur Diskussion stehende Revision des Bewilligungsgesetzes (Lex Koller), die eine Vermietung von Hotels an Drittpersonen verunmöglichen würde. Damit wäre aber der Traum von jungen Schweizern, einen Betrieb auch ohne Eigenmittel zu führen, ausgeträumt.

Insgesamt zeichnet die Analyse durchaus ein positives Bild von Hotelverkäufen an Ausländer. Einerseits biete sich traditionsreichen Familienbetrieben ohne Nachfolgeregelung «eine attraktive Gelegenheit, einen möglichst hohen Verkaufspreis zu generieren».

Andererseits «können ausländische Investoren in die Instandstellung der Hotels investieren und das Bettenangebot der Feriendestination aufrechterhalten». Dies trage «zur Sicherstellung der internationalen Wett­bewerbsfähigkeit bei, wodurch auch das Wirtschaftswachstum der Region langfristig gesteigert werden kann».

Die Chancen überwiegen die Gefahren

Das Ziel ihrer Diplomarbeit sei es, «Nachvollziehbarkeit und Verständnis zu erreichen sowie eine aktuelle Informations- und Entscheidungsbasis für die Wirtschafts- und Tourismuspolitik zu schaffen», fasst Sophie Etterli zusammen.

«Würde man hinter die Kulissen und die Situation der Eigentümer sehen, wären die Gründe für einen Verkaufsentscheid oft nachvollziehbar.»Sophie Etterli

«Klar, auch ich verkaufe ein Hotel gerne an Schweizer Investoren», und sie sei sich bewusst, dass Hotelverkäufe an Ausländer «sehr oft negativ kritisiert werden und nur selten auf Verständnis treffen». Aber, so ist die Verfasserin überzeugt: «Würde man hinter die Kulissen und die Situation der Eigentümer sehen, wären die Gründe für einen Verkaufsentscheid oft nachvollziehbar.»

Für Sophie Etterli ist das Fazit ihrer Diplomarbeit klar: «Die Chancen, welche ausländische Investoren für die Hotellerie und die internationale Wettbewerbsfähigkeit der Feriendestination Berner Oberland bieten, überwiegen die Gefahren in Bezug auf den ‹Ausverkauf der Heimat›.»

In unserer vierteiligen Serie «Logieren im Berner Oberland» bereits erschienen ist Teil 1 zu Hotels und ihren Bewertungen im Internet. (Berner Oberländer)