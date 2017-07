Chrigel Maurer gewinnt X-Alps

Chrigel Maurer läuft als Sieger des X-Alps in Peille bei Monaco im Ziel ein. Es ist sein fünfter Sieg am längsten Gleitschirmrennen der Welt. Elf Tage nach dem Start erreichte er am Donnerstagmittag das Ziel. Die letzten drei Tage durch die Sommerhitze der Poebene waren zermürbend, dazu kamen die Knieprobleme, mit welchen sich Maurer herumzuschlagen hatte.

Trotzdem konnte er den Vorsprung auf seinen hartnäckigsten Verfolger Benoît Outters halten. Der Franzose ist mit knapp 40 Kilometer Rückstand ebenfalls unterwegs zum Ziel.

(bpm)