Die Enge-Haarnadel-Kurve wird sicherer gemacht

Oberwil «Vorläufig bleibt alles beim Alten.» Dies wurde an der Hauptversammlung von Oberwil Tourismus zum Thema TALK kommuniziert. Ein Konzept zu einer Destinationsverdichtung werde indes bis November erarbeitet.

Oberwil Trotz wesentlich weniger Betriebstagen schliesst die Jahresrechnung der Skilift Rossberg AG in Oberwil ausgeglichen ab. Die neue Konzessionsbewilligung für die Wasserentnahme zur künstlichen Beschneiung wird definitiv erteilt.

Oberwil Die Schwellenkorporation in Oberwil hat nach dem Murgang im Juni eine klare Meinung, was am Guetwüsch­graben nötig wäre. Gespräche mit den zuständigen Stellen finden im Dezember statt.