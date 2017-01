Die Geister feierten mit den Perchten

Wer weiss, dass es da ist, sieht es auch, das Steingesicht am Harder: Schnauz, grosse Nase, tief liegende Augen. Zwei Sagen sagen, dass ein Klostermann zum Felsgesicht wurde, weil er ein Mädchen ins Unglück stürzte. 1956 mixten Geschäftsleute in Inter­laken diese Sagen mit althergebrachten Bödeli-Neujahrsbräuchen und uralten Bräuchen rund um die Wintersonnenwende, in denen das Geisterreich offen steht, und «erfanden» die Harder-Potschete.

Auch, um im Zentrum von Interlaken Ruhe und Ordnung zu schaffen, weil sich dort zuvor junge Bödeler im Zeichen von alten Bräuchen zu «verklopfen» pflegten. So ein bisschen «klopfen» durfte und darf man an der Harder-Potschete aber immer noch, allerdings nur mit leichten, luftgefüllten Schweinsblasen.

Viel Freiwilligenarbeit

Damit der Brauch weiterlebt, braucht es viele Leute, die bereit sind, am 2. Januar eine Funktion zu übernehmen. Die rund vierzig geschnitzten und mit Hörnern und Zähnen von Tieren geschmückten Masken des Vereins müssen getragen werden. Den Umzug, das zentrale Element des Brauchs, setzt seit Jahren Peter Schlunegger in Gang. Toni Feller kocht die legendäre Potschete-Suppe.

Und die beiden Moderatoren Beat Hassenstein und Pedro Hubacher kommentieren – 2017 soll das letzte Jahr gewesen sein – mehrere Jahrzehnte vom als Bühne dienenden Lastwagen­anhänger auf dem Marktplatz Interlaken das Geschehen, flechten ein bisschen Lokalpolitik ein, begrüssen den Landvogt Peter Wenger, der Wasteln (kleine Brötchen) verteilen lässt.

Ein Riettüfel-Triber mit gelb leuchtenden Augen auf dem Marktplatz. Bild: Anne-Marie Günter

Jugendarbeit macht mit

Sie kündigen die Trychler Goldswil an, die das alte Jahr ausläuten, und die Trychler Matten und Unterseen, die das neue einläuten, die Mattendrummers und die dem Anlass entsprechend in Sack und Zweig eingekleidete Bödeli-Rasselbande und interviewen liebevoll die kleinen Hardergeister, die auf die Bühne geführt werden. Sie sind das Zukunftsprojekt der Harder-Potschete, wenn sie in ihren mithilfe von Eltern und Grosseltern mit Tannzapfen, Schneckenhäusern und Hobelspänen geschmückten Masken mitmarschieren. Die Jugendarbeit Bödeli hat für die Harder-Potschete 2017 einen Kurs fürs Maskenbasteln ausgeschrieben, und er stiess auf grosses Echo.

Dem Zeitgeist entsprechend ist auch die Harder-Potschete brauchtumsmässig vernetzt. Als Gastformation traten dieses Jahr die Riettüfel-Triber auf. Sie sind Perchten. Auch diese Geisterart hat ihre Wurzeln in den Rau­nächten um die Wintersonnenwende und kommt hauptsächlich in Bayern und Österreich vor. In Altstätten gibt es sie seit 2006, und es sind ganz klar Schiechperchten, also die hässliche Va­riante der Perchten: teuflisch wilde Gestalten, deren Augen dank der technischen Entwicklung des 21. Jahrhunderts in giftigen Farben leuchten. Sie tanzten mit Schellen und spielten gekonnt mit dem Feuer.

(Berner Zeitung)