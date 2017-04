Die Imkerei erlebt im Frutigland einen Boom

Rohrbachgraben In zehn Wochen verlor Louis Flückiger 60 Bienenvölker unter mysteriösen Umständen. Vier Jahre später erhielt der Imker aus Rohrbachgraben die Untersuchungsergebnisse. Er und Kollege Kurt Härry wollen beweisen, dass die Ursache anderswo liegt. Mehr...

Der Imker Roman Erni besitzt Bienenstände im Oberaargau. Nun beteiligt er sich am Projekt Rentabee, das Bienenvölker an Gotten und Götti vermittelt. Mehr...