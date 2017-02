Die Leidenschaft, die verbindet

Kultur am Mittwoch, hiess es erneut im Stadtkeller. Mit von der Partie waren zwei Unternehmer, die von ihrer Leidenschaft erzählten. Philippe Willi ist ein Start-up-Unternehmer, wie er im Buche steht. «Ich bin in Interlaken aufgewachsen und habe mit 18 Jahren meine erste Firma gegründet. Eine Internetplattform, die helfen sollte, sich auf Prüfungen vorzubereiten», blickt Philippe Willi zurück. Seine heutige Firma Trekksoft entstand aus einer praxisnahen Idee.

Als Mitgründer von Outdoor Interlaken ist er vertraut mit den Problemen der Freizeitanbieter im rasant wachsenden Tourismussegment. «Was fehlte, war eine ideale Buchungsplattform für all die Firmen, die im Entstehen waren. So entwickelte ich zusammen mit meinen Mitarbeitern eine Software zur einfachen Buchung, die heute weltweit von Outdoorfirmen in 23 Nationen angewendet wird», stellt Philippe Willi bescheiden und alles andere als ein Managertyp oder CEO einer Newcomerfirma sein Unternehmen vor: Trekksoft, gegründet vor sieben Jahren, mit 120 Mitarbeitern, Hauptsitz in Interlaken, vertreten in München, Barcelona, Dublin und Ljubljana in Slowenien.

Räuberegge-Chueche

Aus Michels Backstube in Unterseen duftet es früh am Morgen nach frischem Brot. «Um sechs Uhr stehen die ersten Kunden im Laden, trinken einen Kaffee, geniessen ein Gipfeli, ein Weggli, und oft lassen sie sich ein Birchermüesli einpacken. Birchermüesli, für mich als Bäcker eine Herausforderung, an die ich mich zuerst gewöhnen musste», stellt Jürg Michel seine Dorf-, oder besser, Stedtli-Bäckerei vor.

Witzig und mit feinem Humor erzählt er die Geschichte seines Familienbetriebs, seiner Leidenschaft für das Backen von Kind auf, den Sorgen und Nöten eines alten Handwerks – das zweit­älteste wie er meint. «Backwaren kann man frisch an jeder Ecke kaufen, und auch wenn unser Räuberegge-Chueche weitherum bekannt ist, so locken süsse Düfte überall. Ich bin viel im Laden und komme gerne mit den Kunden ins Gespräch, und wenn ich durch das Dorf gehe, versuche ich die Menschen mit Namen zu grüssen», sagt Jürg Michel.

Als Präsident der Burgergemeinde kenne er die Anliegen, welche die Menschen beschäftigen. Jürg Michel ist ein «Stedtler» durch und durch. Er liebt seine Heimat, die wunderbare Landschaft rund um das Bödeli gibt ihm Kraft, seinen Betrieb zusammen mit seiner Frau und 20 Mitarbeitenden in eine gesicherte Zukunft zu führen. Wer weiss; wie es aussieht, hat die jüngere Tochter Gefallen am Backen gefunden. «Michels, die Dritten, wäre super», schmunzelt Jürg Michel . . .

Unterschiedlicher könnten die beiden Firmen nicht sein, und doch haben beide Macher viel Gemeinsames: Sich stets neuen Herausforderungen und Aufgaben zu stellen, sich jeden Tag aufs Wesentliche zu konzentrieren. Idee zu kreieren, etwas auszuprobieren und dabei lernen, mit Erfolg oder Niederlage umzugehen. Grenzen ausloten – ob auf dem Bödeli oder der ganzen Welt – und sich dabei klar mit seiner Firma identifizieren. (Berner Zeitung)