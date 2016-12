Die Neat bleibt weiter ein Thema

Unbestritten grosse Auswirkungen für das Frutigland hatte der Bau des Lötschberg-Basistunnels. Rudolf Egger war in in der Hochbau- und Raumplanungskommission sowie als Gemeinderat (acht Jahre) und zuletzt als Ratspräsident (sieben Jahre) intensiv damit beschäftigt. «Ich hoffe natürlich, dass der Vollausbau kommt. In Arbeit ist er ja. Das beschäftigt dann hoffentlich meinen Nachfolger.»

Rudolf Egger gibt am Samstag sein Amt ein Jahr vor Legislaturende ab, da die Doppelbelastung mit seiner Arbeit als Leiter des kantonalen Verkehrsprüfzentrums in Thun-Allmendingen zu gross geworden ist. «Die Nase voll hatte ich aber nicht von der Politik!», betont er ausdrücklich.

Profitieren von der Neat

Die Frutiger waren gegenüber dem riesigen Bahnprojekt sehr skeptisch eingestellt. Heute zieht Egger eine positive Bilanz des Bahnbaus: «Wir haben Infrastrukturen realisieren können, für die wir alleine kaum das Geld gehabt hätten: die Unterführungen Schwimmbad und Bahnhof, den Nordanschluss oder den raschen Kauf des Militärflugplatzes.

Neue Arbeitsplätze gab es dann auch mit der BLS oder dem Tropenhaus.» Dass die internationale Bahnanbindung nicht mehr bestehe, sei ein Fehler, der ja vielleicht korrigiert werden könne.

Das stetige leichte Wachstum von Frutigen – sichtbar an der Bautätigkeit – sei erfreulich, aber Zuzüger würden oft neue Infrastrukturen bedingen, die die Gemeinde belasten würden. «Das muss man bedenken», sagt Rudolf Egger. Beispielsweise in der Schulraumplanung – ein aktuelles Thema – könne es durch eine oder zwei neue oder wegziehende Familien zu Diskussionen über Klassenschliessungen führen, gibt er zu bedenken.

Dennoch sieht er noch Entwicklungspotenzial für Frutigen – mit Wohnraum beim alten Bahnhof. «Doch da sind grundsätzlich private Investoren gefragt.» Der finanzielle Spielraum der Gemeinde sei eng. Heute habe man glücklicherweise keinen Finanzfehlbetrag mehr in der Rechnung wie zu Beginn seiner Gemeinderatszeit, künftig sei das nur mit Etappierungen und Verzicht möglich. «Erklärtes Ziel ist: Keine Steuererhöhungen.»

Das Vertrauen in den Gemeinderat erachtet er als vorhanden. So interpretiert Egger auch die oft niedrige Teilnahme an Gemeindeversammlungen. «Selten sind wichtige Vorlagen abgelehnt worden. Ich erinnere mich nur an das Urnengeschäft der ersten Überbauungsordnung Landi oder den Fussgängerübergang von der heutigen Landi zum Bahnhof.»

Dank der Parteien habe Frutigen ein aktives politisches Leben. «Auch wenn die Frutiger grundsätzlich eher konservativ sind oder stimmen, hat eine Öffnung stattgefunden.» Als Ratspräsident hat er eine wichtige vermittelnde Funktion innegehabt.

Suche nach Kompromissen

Rückblickend seien heute «die politischen Geschäfte oft komplexer und aufwendiger. Da dauert es mit den vielen involvierten Behörden und Verbänden lange, bis wir weiterfahren können.» Als Beispiel nennt er den Hochwasserschutz, der seit 2005 irgendwie nicht vom Fleck kommt.

«In diesen dem Bürger oft verborgenen Verhandlungen den weiteren Weg zu finden, ist eine Herausforderung. Man ist immer auf Kompromisssuche.» Gegenseitige Unterstützung gibt es bei vielen regionalen Aufgaben für den Bezirkshauptort: Sozialdienst, Zivildienst, Feuerwehr, Schule.

«Wir übernehmen etliche Zen­trumsaufgaben und -lasten. Aber die Zusammenarbeit unter den Gemeinden funktioniert und könnte allenfalls sogar noch ausgebaut werden. Fusionen unter den Gemeinden sind für mich aber kein Thema, Frutigen hat da sicher keine Absichten.»

Am 1. Januar übernimmt Hans Schmid (SVP) das Amt des Gemeinderatspräsidenten für ein Jahr. Er muss sich im Rahmen der anstehenden Gesamterneuerungswahlen 2017 bereits wieder zur Wahl stellen. (Berner Oberländer)