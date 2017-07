Die Thuner Koryphäe in der Fussballwelt

Er war jahrzehntelang eine einflussreiche Persönlichkeit im Internationalen Fussballverband Fifa. Auf Fotos ist er neben Nelson Mandela zu sehen, mit dem Papst oder umgeben von den grössten Fussballstars des Planeten. Doch wer denkt, Walter Gagg fahre im schicken Schlitten beim Treffpunkt Schadau vor, der sieht sich getäuscht.

Mit Zug und Bus ist der 74-Jährige angereist, zu Fuss schlendert er die letzten Meter zum Park. Ein fester Händedruck, ein warmes Lachen. Dann geht sein Blick auf dieses einzigartige Panorama über den Thunersee auf Eiger, Mönch, Jungfrau. Und schon sprüht Walter Gagg vor Begeisterung. «Wenn man dieses Bild anschaut, die drei Riesen des Oberlands – das ist etwas vom Schönsten überhaupt!»

Er muss es wissen, er hat vieles gesehen, reist auch heute noch auf der ganzen Weltkugel herum. «Was wir hier haben, ist unbezahlbar. Alle, die unzufrieden sind mit der Schweiz, sollten mal andere Orte sehen. Die Armut in Afrika, die Favelas in Brasilien.»

Der Fulehung als Trainer

Als 6-Jähriger kam Walter Gagg einst mit der Familie an die Nünenenstrasse nach Thun. In der Sackgasse neben seinem Zuhause stellten er und seine Kumpanen zwei Tore auf und dribbelten, schossen, köpfelten wann immer möglich was das Zeug hielt.

Bald trat klein Walter den Junioren des FC Thun bei – «Fulehung Fritz Bieri war mein erster Trainer», erinnert er sich. Im Winter spielte er Eishockey, stieg mit den Handballern von Wacker von der 3. in die 2. Liga auf. Heute undenkbar. Das polysportive Talent ging seinen Weg, kickte schliesslich für die erste Mannschaft des FC Thun, wurde Captain, als ein gewisser Hanspeter Latour das Tor hütete. Gagg nennt es «unvergessliche Zeiten».

Trotzdem wechselte er 1968 nach Neuenburg zu Xamax, wurde dort in den 70er-Jahren Juniorentrainer. Und half 2012 mit, den Club nach der desaströsen Präsidentschaft von Bulat Tschagajew vor dem Untergang zu retten. Bis heute lebt Gagg in Neuenburg – mit seiner Frau Christiane, einer Französin: «Ich habe sie 1963 im ‹Strämu› kennen gelernt, als sie hier Ferien machte!» Thun ist denn auch ein Stück Heimat geblieben: Er komme «immer sehr gerne hierher zurück – und ich verfolge genau, wie es dem FC Thun läuft!»

Sepp Blatter als Mentor

Dass er allerdings den grössten Teil seines Lebens fern der Heimat verbrachte, hatte ganz entscheidend damit zu tun, dass Walter Gagg 1968 einen gewissen Sepp Blatter kennen lernte, der damals im Vorstand von Xamax war. KV-Absolvent Gagg war ab 1975 im Schweizerischen Fussballverband als Instruktor tätig und als technischer Administrator für die Nationalmannschaften zuständig – bis ihn besagter Blatter, der mittlerweile als Fifa-Generalsekretär amtete, 1982 zum Weltfussballverband holte.

Gagg prägte diesen schliesslich über Jahrzehnte entscheidend mit – etwa in den Bereichen technische Entwicklung, Wettbewerbe, Stadien und Sicherheit, für die er zuständig war. Zudem lief die Verbindung zwischen der Fifa und dem Internationalen Olympischen Komitee über ihn. «Ohne Walter Gagg wäre die Fifa nicht die Fifa», liess denn auch Michel D’Hooghe, Mitglied des Fifa-Rates, anlässlich von Gaggs Abschied vom Fussballverband Ende 2016 verlauten.

«Ein Privileg», nennt der derart Gelobte seine Fifa-Zeit. Die Privilegien, die sich Exponenten der Fussball-Beletage skrupellos selber herausnahmen, sorgen hingegen dafür, dass sich der Gesichtsausdruck des engagierten, enthusiastischen, kultivierten Mannes für einmal verdüstern.

«Ich will konsequent sein»

«Traurig» nennt er die Vorkommnisse, die in den letzten Jahren zum Sturz des Fifa-Präsidenten Sepp Blatter und einer ganzen Armada weiterer Fifa-Mitglieder führten. Und: «Gott sei Dank ist das Ganze aufgeflogen. Es kann doch nicht sein, dass Millionen einfach verschwinden.» Dass Fifa-Funktionäre Saläre und Boni in astronomischer Höhe in ihre eigenen Taschen fliessen liessen, «ist nicht nur für mich, sondern für alle, die mit der Fifa zu tun hatten, eine riesige Enttäuschung – es ist inakzeptabel, dem Fussball weltweit auf diese Art und Weise finanzielle Mittel zu entziehen».

Und so brach Walter Gagg den Kontakt mit seinem langjährigen Freund und Mentor Blatter ab. Vor einigen Wochen hat er ihn an der Beerdigung eines gemeinsamen Freundes in Neuenburg getroffen. Es gab einen Handshake, ein paar Worte wurden gewechselt, mehr nicht. «Ich will konsequent sein», sagt der 74-Jährige. Und: «Wir Direktoren und Kaderangestellte hatten immer gute und korrekte Saläre, die wir uns auf redliche Weise verdient haben – wir standen der Fifa schliesslich rund um die Uhr zur Verfügung.» Leider hätten sich aber nicht alle an gewisse Prinzipien gehalten.

Für Real Madrid unterwegs

Während sich andere Fifa-Exponenten noch so gerne im Scheinwerferlicht sonn(t)en, blieb Walter Gagg meist im Hintergrund, war vor allem Insidern ein Begriff. Für ihn kein Problem, im Gegenteil. «Ich habe das Rampenlicht nie gesucht, bin kein Blender.»

Wichtig war ihm etwas ganz anderes: «Der feine, offene, persönliche, ehrliche Kontakt mit den Menschen.» Und natürlich die Leidenschaft für den Ball, die ihn auch heute noch um den Globus führt: Als langjähriger Supervisor für Stadien und Sicherheit bei den Fifa-Wettbewerben übte er diese Funktion etwa auch beim Afrika-Cup im Januar und Februar in Gabun aus.

Seit einem Jahr berät er zwei spanische Firmen in den Bereichen Stadien und Sicherheit sowie Fussballschulen – Letzteres vornehmlich in China für Real Madrid und den chinesischen Meister FC Evergrande Guangzhou. Er ist Präsident der europäischen Trainervereinigung und der «Suisse Legends» – einer Organisation ehemaliger Schweizer Nationalspieler von Heinz Hermann über Andy Egli bis Stéphane Chapuisat, die pro Jahr 12 bis 15 Spiele bestreitet und als 14. Nationalteam offiziell dem Schweizerischen Fussballverband angeschlossen ist. Gagg spricht von «Freunden fürs Leben».

Voller Energie

Auch nach dem Austritt bei der Fifa ist Füsse hochlagern also nicht sein Ding. Walter Gagg sprüht vor Energie. Und sagt nach einem erneuten Blick auf das Oberländer Alpenpanorama mit ansteckender Begeisterung: «Jeder neue Tag ist ein gewonnener Tag!» (Thuner Tagblatt)