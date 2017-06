Die erste Chef-FHD ist vor 100 Jahren geboren worden

Viel Heimatliebe mag der Elisabeth Trauffer, Tochter des Peter Trauffer, Kaufmann und Gemeindepräsident in Interlaken, in die Wiege gelegt worden sein. Sie wurde am 17. Juni 1917 geboren, absolvierte nach der Schulzeit einen dreijährigen Welschlandaufenthalt und bestand im Mädchengymnasium von Neuenburg die Matur.

Während ihres Aufenthalts in England verdunkelten sich mit dem Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich die Wolken über Europa. Hitler marschierte in Polen ein, und als der Zweite Weltkrieg ausbrach, rief Familie Trauffer ihre Tochter ­zurück in die Heimat. Bundesrat Rudolf Minger hatte mit der ihm eigenen zähen Beharrlichkeit 1939 die Öffnung des Hilfsdienstes für freiwillige Frauen durchgesetzt und damit den Frauenhilfsdienst (später Militärischer Frauendienst, MFD) geschaffen.

Aufruf an Helvetias Töchter

Im April 1940, der Krieg dauerte schon ein halbes Jahr, erliess General Guisan den längst überfälligen Aufruf an alle Frauen im Alter zwischen 18 und 40 Jahren. Tausende Schweizerinnen folgten dem Appell, darunter auch Elisabeth Trauffer. Die kantonalen FHD-Kommissionen wurden aktiviert, Musterungen durchgeführt, und schon bald rückten die ersten Deutsch- und Westschweizerinnen auf Axenfels zum ersten Einführungskurs (EK) ein.

Alle waren davon beseelt, ihren vollen Einsatz für das Vaterland zu leisten. Nach dem ersten Kurs wurde Trauffer mit einigen Kameradinnen zu Gruppenleiterinnen vorgeschlagen, und beim nächsten EK übernahm sie bereits eine Westschweizer Gruppe. Ihre Dienste absolvierten die Frauen in Stäben und Einheiten auf Büros oder Telefonzentralen, am Fernschreiber, auf der Feldpost oder in Soldatenstuben, in Küchen und Flickstuben, beim Roten Kreuz – dessen Rotkreuzdienst schon seit 1903 besteht – oder in der Fürsorge.

Berufung zur ersten Chef-FHD

Unter den Frauen beobachtete und erlebte sie eine intensive Kameradschaft: «Egal, ob gebildet oder weniger gebildet, jung oder weniger jung, reich oder weniger reich, wir waren einfach FHD, zu einer gemeinsamen Aufgabe in schwerster Zeit zusammengeschweisst.» Die damals 23-Jährige war nicht nur eine der ersten FHD, sondern später auch deren erste Vorsteherin.

Den Vorschlag, die Führung des FHD zu übernehmen, nahm sie nach langer Überlegung an und wurde Ende 1942 in die Funktion des neu geschaffenen Titels Chef-FHD über 23'000 Soldatinnen berufen. Mit ihrem Organisationstalent, ihrer Begeisterungs- und Integrationsfähigkeit prägte Trauffer Geist und Aufbau des FHD massgeblich mit.

Der «Geist von Axenfels»

Als sie 1990 an einer Beförderungsfeier junger MFD-Unteroffiziere über den Anfang der FHD sprach, erwähnte sie den «Geist von Axenfels»: «Hoch über dem Urnersee gelegen, mit Blick aufs Rütli, das war wie geschaffen für uns. Dort lernten wir den Durchhaltewillen, den vollen Einsatz für unser Land. Unsere Begeisterung erfüllte unser ganzes Wesen, und aus dieser nie erlahmenden Begeisterung schöpften wir Kraft für unsere manchmal schwierigen Aufgaben.»

«Innerlich immer eine FHD»

Befreiend und erlebnisreich schilderte sie das Kriegsende: «Die Feier zum Kriegsende in Zürich war tief ergreifend. Spontan haben wir das Lied «Grosser Gott, wir loben dich» angestimmt. Die Fahnenrückgabe auf dem Bundesplatz in Bern mit General Guisan war für mich der Abschluss des grossen Kapitels FHD, aber innerlich bleibe ich immer eine FHD.»

Tod in Zürich

Nach ihrem Rücktritt 1946 heiratete sie den Neuenburger Pfarrer Henri DuBois und engagierte sich in diversen kirchlichen Gremien. Ihren Lebensabend verbrachte die noch lange sehr interessierte und gesprächsfreudige Pionierin in Zürich, wo sie am 3. März 2002 nach einem reich erfüllten Leben verstarb. (Berner Oberländer)